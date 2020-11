Návštěvníkům nemůže zpřístupnit prostory restaurace a dopřát jim posezení, přesto má v plánu všem zájemcům vyjít vstříc. Výdej se uskuteční přes výdejní okénko. „Velmi mne celá tahle situace mrzí, byl bych raději, kdybych mohl návštěvníky pozvat k nám dovnitř, popovídat si s nimi, ťuknout si sklenkou svatomartinského vínka. Ale respektuji všechna rozhodnutí, celou situaci se snažím chápat a své zákazníky neopustím,“ uvedl. „Husy napečeme a všechny zájemce rádi obsloužíme. Většina porcí bude připravena dle smluvních objednávek, které již v současné době přijímáme, ale počítáme i s náhodnými návštěvníky. Věřím, že se dostane na všechny, koho bude honit mlsná,“ zasmál se.

Husa bude prodávat ve středu, tedy přímo na svátek sv. Martina. Ve druhé polovině listopadu se pak počítá s další oblíbenou atrakcí, a to s vepřovými hody. Ty se připravují na 21. a 22. listopadu, pokud to doba a vývoj situace dovolí, ovšem v miniaturní podobě oproti předchozím ročníkům. „Budou to takové miniaturní pochoutkové trhy. U výdejního okénka bude připraven pult jako tomu bývá třeba na farmářských trzích, kde budeme nabízet tlačenku, sulc, jitrnice a jiné vepřové pochutiny. Počítáme s tím, že budeme muset zákazníky udržovat v rozestupech, ale věřím, že i tohle se nám podaří zvládnout,“ dodal Tolar.