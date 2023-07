Rekreační středisko Sycherák patřilo k vyhledávaným lokalitám již v dobách předrevolučních. Dnes se nazývá Kemp Sycherák a zájem o dovolenkový pobyt u rybníka Chobot trvá dál. Lidé zde mohou nocovat v chatkách anebo dorazit se svými karavany či stany. Okolní lesy lákají k procházkám, cyklisté ocení cyklostezky vedoucí krásnou přírodou. Provozovatelé navíc nabízejí nejrůznější možnosti sportovního a kulturního vyžití. S kempem sousedí rybník nazývaný Malý Sycherák, kde je možnost rybolovu, a o tomto víkendu nebude chybět ani netradiční akce Vánoce v červenci.

Rekreační středisko Sycherák | Video: Deník/Monika Šavlová

I přesto, že je léto v plném proudu, nějaká volná chatka by se ještě našla, záleží na termínu a požadovaném počtu ubytovaných. Míst na stanování, pro obytné přívěsy či karavany je dostatek. K těm je možno si v areálu pronajmout pro větší pohodlí elektrické přípojky. „V letošním roce jsme spustili na našem webu nový rezervační systém, díky němuž si mohou zájemci ověřit, jaké chatky a v kterém termínu jsou ještě volné,“ řekla Deníku správkyně střediska Jitka Ježková.

V nabídce jsou pětilůžkové chatky s vlastní kuchyňkou, kde pobyt při plném obsazení vychází na 1 450 korun za noc včetně pobytového poplatku. Pronajmout si můžete také čtyřlůžkové chatky bez kuchyňky anebo čtyřlůžkové buňky s kuchyňkou. Cena za karavan je 200 korun a 100 korun za každou osobu v něm, k tomu je třeba připočíst místní poplatek z pobytu 10 Kč za osobu a den. „Letos byl velký zájem o ubytování již od května, a to i na turistické ubytovně,“ uvedla Ježková. V té jsou k pronajmutí dvou-, tří- a čtyřlůžkové pokoje se společnou kuchyňkou a sociálním zařízením. Po areálu kempu je několik toalet a umývárna. Občerstvit se návštěvníci mohou v bistru či v restauraci Dřevák. Pokud jste ranní ptáče, hlady trpět nebudete, bistro je na hladové krky připraveno již od rána. Restaurace nabízí kromě minutek každý den dvě hotová jídla v ceně kolem 140 korun, otvírá ale až v 11 hodin. Navíc zde můžete uspokojit mlsný jazyk také vynikajícím zákuskem. Veškeré potřebné informace o kempu najdete na jeho webových stránkách.

V Kolowratových sadech dozrály třešně, koupit je můžete ve Velkých Dvorcích

Možností, jak v místě naložit s volným časem, je mnoho. Záleží na každém, co si vybere. Svlažit rozpálené tělo je možno v rybníku Chobot, koupání je zde však na vlastní nebezpečí. Co člověk, to jiný názor, každému vyhovuje něco jiného, názory na teplotu a kvalitu vody v rybníce se různí. Komu se nechce přímo do vody, může využít služeb Lodičkárny. Zapůjčit si zde můžete šlapadla, obyčejné veslovací loďky, kajaky, v nabídce nechybí ani tři kusy paddleboardu. U těch však počítejte se složením kauce ve výši 2 tisíc korun a předložením občanského průkazu. Po vrácení paddleboardu obdržíte složenou kauci zpět. Cena půjčovného činí 150 korun za hodinu, pokud chcete brázdit Chobot pod dozorem instruktora, vyjde vás hodina na tři stovky. „Za šlapadlo zaplatíte stovečku za hodinku, loďka a kajak stojí za stejnou dobu 70 Kč, tady se kauce neplatí,“ vysvětluje obsluhující Aleš Komárek.

O zábavu vystaráno mají v areálu také děti. Hned vedle Lodičkárny si mohou zařádit na trampolínách nebo zhoupnout se na houpačce. Zabavit se mohou celou řadou dalších atrakcí včetně minigolfu. Také sportovci mají možnost protáhnout v kempu svá těla. Stačí si zapůjčit cokoliv ze sportovních potřeb pro basket, volejbal, pétanque, stolní tenis či kriket. Pokud vám při zábavě vyschlo v hrdle, nemusíte běžet hned přes půl kempu do tamního bistra, také v Lodičkárně nabízí něco na osvěžení. Za půllitr točené jedenáctky Chodovaru zde zaplatíte 45 korun, citronové Ilsano stojí půllitr 30 Kč. Ratolesti si zaručeně vyberou ze široké nabídky mražených dobrot.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

V kempu se o víkendech konají i různé zábavné akce. Tuto sobotu 22. července mohou všichni přítomní společně se sycheráckým spolkem Sluníčka oslavit Vánoce. „Akce je směrovaná především na děti, ale pobavit se mohou i dospělí,“ láká jedna z organizátorek Jitka Soukupová. Je připravena velká spousta zábavných úkolů, kdy na konci odpoledne budou organizátoři od ozdobeného stromečku rozdávat všem přítomným dětem dárky. Dobrovolní hasiči sice nedokáží v létě vyrobit skutečný sníh, ale pěna, kterou nastříkají na trávník, jistě rozzáří dětské obličeje a na pěnovou show budou děti dlouho vzpomínat. Začátek akce je ve 14 hodin u restaurace Dřevák. „Jsme rádi, že nám tady Sluníčka takto pomáhají se zábavou pro naše hosty. Na minulou akci dorazilo hodně lidí, takže věřím, že i recese v podobě červencových Vánoc se povede,“ chválí spolek nadšenců Jitka Ježková.

A na Sycheráku se nezapomnělo ani na „tiché blázny“. Ti se mohou za poplatek 500 Kč za dospělého a 250 Kč za dítě na den se svými udicemi posadit k Malému Sycheráku a dle libosti tahat rybu za rybou. „Odnést s sebou si však mohou pouze buď dva kapry, anebo tři kila ostatních ryb,“ upozorňuje správkyně areálu.

Průzračná voda, orosené pivko i vega stánek. Super koupání v lomu u Konstantinek

„Jsme na dovolené tady kousek v Dehetné, sem jsme se zašli jen vykoupat, voda se nám špinavá nezdá, ale chladnější je,“ shodla se šestičlenná rodinka Moniky Rychlé z Hrádku u Rokycan. „Jezdím sem pravidelně spoustu let, líbí se mi tady, jsem tady spokojený, nudit se tu rozhodně nenudím, ale koupat se letos nechodím. Mám pocit, že se po těch hicech kvalita vody o něco zhoršila. Ceny jsou tady v pořádku, odpovídají dnešní době a zdejšímu vybavení. Toalety jsou čisté, pivo dobré,“ zhodnotil Deníku svůj pobyt v kempu Miloslav Šilhavý z Nýřan, který si užíval odpolední pohodu v karavanu. (šav)