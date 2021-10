Vyzkoušet si, jak se chodí na boso po šiškách, kůře ze stromů, oblázcích nebo třeba po jehličí, teď mohou lidé na Minerálce v Tachově. Spolek SmeTu zde totiž vybudoval bosochodník, který už několik dní slouží veřejnosti.

Na tachovské Minerálce vznikla nová atrakce - bosochodník. | Foto: Foto: Spolek SmeTu

"Celý projekt vyřídila a zaštítila členka našeho spolku Marcela Mikulandová, proto jsme jej nazvali Bosochodník Máca," řekl Deníku Vendula Machová ze SmeTu. Jak dodala, po prvotním nápadu atrakci vybudovat bylo třeba požádat město, aby nápad schválilo. Spolek se pak přihlásil do programu České spořitelny ve spolupráci s Nadací Via. Projekt se dostal až do finále.