Na celých dvanáct měsíců je rozplánovaná velká rekonstrukce tachovského náměstí, která začala minulý měsíc. Obrnit trpělivostí se proto musejí nejen obyvatelé města a jeho návštěvníci, ale i obchodníci, kteří mají na náměstí své provozovny.

„Zatím je to příliš brzy hodnotit, ale samozřejmě se bojíme, protože to bude trvat celý rok. Zákazníků jsme měli vždy nejvíc v červnu na konci školního roku, tak uvidíme, zda se to letos projeví na tržbách. Kompenzace od města sice žádné slíbené nemáme, ale zákazníkům prý bude umožněno, aby se k nám do obchodu vždy dostali,“ říká s viditelnými obavami prodavačka Petra z obchůdku Překvapení s dárkovými předměty.

Stejně je na tom i prodejce potravin v jiné části náměstí, kde přímo před vchodem do jeho obchodu nyní pracují těžké stroje.

„ Když je potřeba to náměstí opravit, tak se s tím musíme smířit a nějak to přežijeme. Zákazníci ale ubyli, chodí jich mnohem méně,“ říká Thi Lien Hoang a ukazuje za sebe na několik beden s kazícím se ovocem, které už neprodá. „Ale až tu bude hotový alespoň chodník, tak se to snad zlepší,“ dodává s nadějí v hlase.