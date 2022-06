Děti byly nominovány samotnými školami. Kritériem bylo první místo v krajském kole, případně účast v republikovém či mezinárodním kole.

Za vynikající školní výsledky a reprezentaci v krajské soutěži ve hře na bicí byl oceněn i žák druhého ročníku Základní umělecké školy v Tachově Šimon Remšík. „Dnešní předávání bylo hezké, já jsem si akci moc užil,“ uvedl malý hudebník, který se v budoucnu chce stát DJem, a doplnil, že k hraní na bicí jej přivedl jeho tatínek.

Letní kino v Kladrubech zahájí pokračováním Tajemství staré bambitky

Na oceněné žáky byl pyšný i ředitel Základní školy Zárečná v Tachově Zdeněk Hnát. „Školní rok považuji za velmi úspěšný v těchto soutěžích. Jsme zároveň rádi, že se tato akce děje. Pro děti je to i motivace. Přejeme si, aby bylo do dalších let oceněných co nejvíce,“ řekl Deníku.

„Chci poděkovat všem žákům, jejich rodičům i učitelům, protože není nic lepšího, než když máme v Tachově tak šikovné děti. Věřím, že nadaných dětí bude přibývat a bude čím dál více oceněných,“ sdělil závěrem starosta Tachova Ladislav Macák.