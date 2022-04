Hned v průběhu dubna začne podle mluvčího Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚS PK) Miroslava Antona oprava křižovatky silnice třetí třídy z Maršových Chodů do Velkého Rapotína se silnicí vedoucí přes Velký Rapotín z Částkova na Tachov. „Akce by měla být ukončená letos v červnu a vyjde zhruba na 1,5 milionu korun,“ informoval mluvčí.

Během dubna se silničáři vrhnou také na rekonstrukci křižovatky III/19910 a komunikace ve Studánce. Stavba za 14 milionů by měla být hotová v září letošního roku. Kvůli stavbě křižovatky bude nutná úplná uzavírka komunikace, obyvatelé části obce ve směru na Písařovu Vesci budou muset při cestě do Tachova jet přes Mýto. Jedna jízda se tak přibližně o čtyři kilometry prodlouží. Také motoristé jedoucí z Tachova do Lesné nebudou moci jet přes Studánku, ale přes Mýto. Obyvatelé části obce nad koupalištěm mohou také využívat místní komunikaci, která vede kolem koupaliště přímo na Mýto.

Zloději kradli na Tachovsku akátové dřevo i benzin

V Lesné začne na přelomu června a července oprava mostu přes silnici vedoucí z Lesné na Zadní Milíře. „V současné době probíhá druhé výběrové řízení. Oprava vyjde na cca na osm milionů a hotovo by mělo být v listopadu 2022,“ sdělil Miroslav Anton.

Objízdná trasa do vesnice povede přes Mýto. V Lesné tak bude opravený už druhý most. Oprava mostu u Podvesného rybníka byla dokončená v říjnu loňského roku.

Starosta obce Kamil Pečenka Deníku řekl, že v následujícím roce se počítá i s opravou silnice z Lesné na Zadní Milíře.

V září začnou silničáři opravovat Třídu 5. května ve Stříbře za necelých deset milionů korun. Stavba bude dokončená v listopadu.

Také Ředitelství silnic a dálnic chystá opravu povrchu dálnice D5 mezi 136. a 144. kilometrem, mezi sjezdy na obce Mlýnec a Svatá Kateřina.