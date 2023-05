Po opravách volá především povrch dálnice. Dle vyjádření tiskového mluvčího ŘSD Adama Kolouška bude jednou z největších akcí letošního roku oprava cementobetonového povrchu vozovky v pravém pásu dálnice D5 v úseku mezi 136. až 144. kilometrem, tedy směrem na Rozvadov. V průběhu stavby, která by měla vyjít zhruba na 300 milionů korun bez DPH, bude provoz veden jen jedním pruhem v obou směrech. „Předpokládáme, že k zahájení prací by mělo dojít v průběhu června,“ řekl Deníku Koloušek s tím, že samotná oprava by měla trvat dva až tři měsíce.