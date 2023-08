Díky vydatným dešťům posledních dní začínají růst houby také na Tachovsku. A houbaři už s chutí vyrážejí do lesů.

Již podruhé během týdne přinesla domů z lesa ryzce syrovinky Helena Kokrmentová, která ví, kam na ně na Kladrubsku vyrazit. | Foto: Helena Kokrmentová

O svůj v pořadí již druhý úlovek během posledních několika dní se podělila s Deníkem Helena Kokrmentová z Kladrub. Ta vyrazila na svoje místečko pro ryzce syrovinky. „Kde jsem byla vám samozřejmě neprozradím, ale vyrazila jsem tam již před týdnem a domů jsem jich několik donesla. Takže tentokrát jsem šla najisto,“ odpověděla Deníku. „Partner má tvrdé houby rád, ryzce mezi ně patří, takže jsem mu je udělala k večeři s těstovinami,“ prozradila Deníku. „Jinak jsem však prošla široké okolí a prozkoumala ho doslova mikroskopicky a zatím nikde nic,“ dodala. Zároveň ale dodává, že partnerova maminka jí poslala fotky sousedova úlovku na Konstantinolázeňsku a zde se v košíku houbaře objevily již i lišky obecné.

"Pokud budou srážky jako doposud tak samozřejmě houby budou a to i přesto, že se dlouhodobá vedra podepsala na mykologickém životě, hlavně na podhoubí. To se zničilo, uschlo a nějaký čas trvá, než se vzpamatuje. Platí to, že když jsou sucha a po nich začne pršet, tak ta setrvačnost trvá deset čtrnáct dnů, než se objeví houby o které máme zájem, které konzumujeme. Je celá řada hub dřevokazných, špičky, které se nejí, které reagují na povrchovou vlhkost a srážky okamžitě. Ale hřibovité houby nebo lišky reagují na vlhkost později. Já doufám, že se při tomto rázu počasí objeví," říká mykolog Tomáš Janda.

Podle něj je také celá řada výborných jedlých hub lupenatých, růžovky, masáky, ryzce, holuběnky a další houby, které lidé sbírají a připravují si z nich oblíbené pochoutky.

"Tyto druhy hub se musí trošku znát, aby člověk nesebral něco jedovatého. Na sociálních sítích je mykologická poradna. Když lidé houbu vyfotí a pověsí ji na tyto stránky s dotazem o co jde, tak je tam řada výborných mykologů, kteří nejistému houbaři poradí. Radím však vyfotit houbu pokud možno co nejostřeji. Nemají rádi rozmazané fotky u kterých pak nevidí typické znaky. U lupenatých hub potřebují například vidět spodek jak jsou připojené lupeny, barvu, jak je slupitelná pokožka klobouku, jakou to má chuť a tak dále. Pokud to nelze určit, tak to tak mykologové rovnou napíší, aby nedošlo k záměně a člověk se nevystavoval nebezpečí konzumace nějaké neznámé houby," radí Janda. (šav)