Výuka ve škole bude vycházet ze zmíněných hodnot spojených se zkušenostmi z moderních pedagogických a komunikačních přístupů. Jak dále uvedla Vašíčková, program školy bude zaměřen na nastavení optimální vzdělávací cesty pro každé dítě. Instituce bude mít kompletních devět ročníků a iniciátoři počítají, že v prvním roce bude do školy zapsáno přibližně třicet dětí. "Pro zachování uvedených principů chceme zůstat malou školou s rodinnou atmosférou a cílovým maximálním počtem 100 žáků. Vzhledem ke specifikům školy předpokládáme dojíždění žáků z širokého okolí," dodala.

Koncept vzdělávání v Leele povede především k maximálnímu rozvoji osobního potenciálu. Toho chtějí docílit přes svobodné vzdělávání. "Děti jsou od přírody zvídavé a naučí se právě to, co v danou chvíli potřebují, způsobem, kterým potřebují. Dětem je v učení ponechána kreativita, která je jim přirozeně vlastní," uvádí se v charakteristice školy s dodatkem, že samy děti mají zodpovědnost za svoje vzdělávání. To znamená, že se ve škole mohou věnovat tomu, čemu samy chtějí, pokud svým konáním nebudou omezovat nikoho jiného. Úkolem dospělých pak bude vybudovat dětem prostředí, které je maximálně podnětné, různorodé a bude je motivovat k učení a sebevzdělávání.

K důležitým pilířům života nové základní školy bude patřit demokracie. Koncepce školy to vysvětluje tak, že děti se demokratickým procesům učí zdravě a přirozeně třeba tím, že se všichni bez rozdílů podílí na utváření pravidel a řešení problémů. Cílem je, aby děti pochopily podstatu demokracie a dokázaly žít ve společnosti.

"Svobodné školy mají stoletou tradici již i v Evropě a jejich počet stále stoupá. V České republice je v současné době zapsáno v Asociaci svobodných demokratických škol patnáct škol," uvedla Vašíčková. Nejbližší škola podobného typu jako bude Leela, je ve Strakonicích, další v Kladně.

Pro zájemce o výuku v nově vznikající škole pořádají iniciátoři Leely každý měsíc pravidelná setkání, při kterých besedují na zajímavá témata. Samozřejmostí je, že mohou být přítomny i děti.