K rozhodnutí o plošné dezinfekci některých míst na Tachovsku dovedl výsledek jednání hejtmana se starosty čtyř největších měst tachovského okresu.

„Dezinfekci si naši dobrovolní hasiči převzali od profesionálních a dostali seznam, podle kterého měli provádět ruční postřik laviček, vstupů na radnici, poštu, polikliniku a další veřejná místa,“ vysvětlila starostka Martina Němečková.

„Z vlastní iniciativy pak provedli vozidlem postřik komunikace, ale dohodli jsme se, že to není třeba a v dalších dnech zůstane jen u ručního postřiku,“ dodala s tím, že dezinfekce by se měla provádět ještě v dalších dnech. Roztok, kterým se postřik provádí, se do obcí dostává z laboratoří Hasičského záchranného sboru v Třemošné. Jak Deníku řekl mluvčí HZS Petr Poncar, jedná se o směs lihu, peroxidu, vody, v některých případech se přidává chlor, to vše v nízkých koncentracích.

„Koncentrace jednotlivých látek jsou tak nízké, aby neměli žádný negativní vliv na prostředí, v němž se aplikují,“ uvedl mluvčí hasičů s tím, že viry tato dezinfekce ničí prakticky okamžitě a dostatečně rychle, než se účinné látky stihnou vypařit.



O dezinfekci Tachovska jednal hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard ve středu se starosty Tachova, Stříbra, Boru a Plané. Jednání, kterého se účastnili také zástupci krajské hygieny a hasičů, se ubíralo směrem k potlačení šíření nákazy COVID-19. Všechny zmíněné složky by měly postupovat společně na plošné dezinfekci vybraných veřejných míst.



„Tachovsko je dalším okresem, kde je zvýšený výskyt potvrzených případů nákazy. Proto jsme jednali o možnostech jak šíření nákazy zastavit. Domluvili jsme se na tom, že profesionální hasiči poskytnou obcím chlorovou a lihovou dezinfekci, kterou budou aplikovat dobrovolní hasiči obcí,“ vysvětlil hejtman Josef Bernard a dodal, že na Tachovsku není situace tak vážná jako na Domažlicku, ale je třeba opatření nastavit raději s předstihem, než se nákaza více rozšíří.

Jaká místa budou dekontaminována, určí obce na základě doporučení hasičů. Dezinfekci připravují sami hasiči a jsou připraveni zásobovat obce minimálně dalších 14 dní.



V okrese byla, stejně jako v celém kraji, vybavena ochrannými pomůckami také zařízení sociální péče a v případě potřeby je kraj připraven poskytnout další ochranné pomůcky. Balíčky jsou připraveny i pro obce a budou distribuovány v těchto dnech.