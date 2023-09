Příchod podzimu nepřináší jen sklizeň úrody, pořádný kus práce čeká také na rybáře, kteří se již připravují na výlovy svých rybníků. Na Stříbrsku to budou hned dva velké rybníky. Výrovský rybník se bude lovit již příští sobotu 7. října, k výlovu Sytenského rybníka dojde v sobotu 21. října. Prodej čerstvých ryb však na hrázích rybníků letos nebude možný.

Vítr znemožnil výlov Regentu | Foto: Monika Šavlová

Oba tyto výlovy pořádají stříbrští rybáři, zájemci o nevšední podívanou mohou dorazit v čase od 6.30 do 13.30 hodin. „Vzhledem k vývoji počasí jsme nemohli delší dobu tolik krmit. Tudíž očekáváme, že váha vylovených ryb bude menší. Což je důvodem, proč letos nebudeme ryby prodávat. Musíme prvně zarybnit revíry dle plánu, který máme daný. Vylovené ryby tak poputují do řeky Úhlavky, Mže a přehrady Hracholusky,“ řekl Deníku člen stříbrského rybářského spolku Jiří Huleš. „Budou to hlavně kapři a štiky,“ doplnil.

Doprovod na kroužky. Dům dětí a mládeže ve Stříbře nabízí novou službu rodičům

K výlovu se brzo začne strojit také největší rybník v regionu Regent, jehož vodní plocha se rozprostírá na hranici tachovského a chebského okresu. Zde Rybářství Mariánské Lázně s prodejem ryb počítá. Kapry, amury, štiky, tolstolobiky či líny by měli rybáři začít v sítích tahat na začátku listopadu, ve čtvrtek 2. a v pátek 3. listopadu. Živé i tepelně upravené ryby se budou prodávat ve čtvrtek od 8.30 do 16 hodin, v pátek plánují rybáři ukončit prodej mezi 13. a 14. hodinou. Stejně jako rybáři ze Stříbra i mariánskolázeňští počítají dle slov jednatele společnosti Rybářství Mariánské Lázně Zdeňka Maška s tím, že ryb bude méně. „Přesná prodejní cena ryb ještě není stanovena, pokud dojde ke zdražení, bude to ale jen v řádech jednotek korun,“ řekl Deníku Mašek.

Ryby z Regentu jsou určeny především pro vánoční prodej. Regent má vodní plochu asi 52 hektarů a jeho historie sahá až do 15. století, napuštěn byl již v roce 1479.

Zdroj: Jan Lakomý

Byli jste u výlovu některého z rybníků ve vašem okolí? Chystáte se někam na výlov? Vaše fotky a příspěvky posílejte na adresu ryby@denik.cz. Nezapomeňte uvést své jméno, kde se výlov konal, připojit můžete také krátký příběh. Rádi vše zveřejníme v našem speciálu.