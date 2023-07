Přestože schodiště, kterým musíte ke kabinkám sejít, vypadá trochu ošuntěle a také dlažba na podlaze uvnitř toalet již leccos pamatuje, je zde čisto, až přechází zrak. Aby taky ne. Pevnou rukou zde totiž vládne Anna Bénová, pracovnice SMMS Stříbro. A je to žena činu a osoba na svém místě. Ze všech tlačných ventilů u čistých umyvadel teče tedy jen studená voda, nicméně dávkovače mýdla jsou doplněny, nechybí ani několik lahviček s dezinfekcí. Kovové zásobníky na toaletní papír v kabinkách jsou sice trošku rezavé, ale funkční a paní Anna bedlivě hlídá, aby se nestalo, že by někdy papír došel. „Měníme často i štětky na mytí mís, všechno pořád čistím a několikrát denně všechna sedátka omývám i dezinfekcí,“ říká. Obratem ukazuje, že fungují i všechny sušiče rukou. „Tenhle pisoár není nyní funkční, než ho opravíme, dala jsem tam takhle papír, je to lepší než nějaká cedule,“ vysvětluje karton v jedné z mušlí.

Zní to možná nadneseně, ale ve stříbrských toaletách si ulevíte, aniž byste vycházeli zpět na ulici s nepříjemným pocitem, že opouštíte lehce kontaminované místo, a v nose vám rozhodně neulpívá žádný zápach, jinde často tak specifický. A to všechno za pouhých 5 korun. „Denně sem zavítá tak 30 až 40 lidí, je to různé. Ale představte si, že o městských slavnostech si sem odskočilo 840 návštěvníků akce,“ vypočítává seniorka. „Chtělo by to ještě vymalovat,“ plánuje a rozhlíží se aktivní pracovnice kolem. „O Vánocích jsem pořídila perníkovou vůni a tou jsem pravidelně prostory vystříkávala. Jindy je to zase pomeranč, střídám to, hlavně aby to tu nijak nezapáchalo. V létě postačí většinou otevřená okna, v zimě si vypomáhám těmi deodoranty,“ upozornila Anna Bénová, jejíž pracovní elán a nadšení pro věc, ale především zodpovědnost a smysl pro pořádek jsou doslova fascinující.

Právě schodiště možná na chvíli zaskočí po nutné úlevě toužícího vozíčkáře. Není však důvodu k obavám. Stačí jen zmáčknout tlačítko přidělané na zdi radnice u schodiště vedoucího dolů k toaletám. Obsluha záchodků obratem vystoupá po schodech a otevře za rohem ukrytou kabinku s kompletním vybavením pro invalidy.

Otevřeno je na stříbrských veřejných záchodcích o prázdninách v době od 8 do 17.30 hodin, v sobotu pak od 8 do 14.30. Jedinou skvrnkou na dokonalosti je skutečnost, že v neděli je zavřeno. „Zaměstnáváme pouze jednu pracovní sílu, která nemůže pracovat nepřetržitě. Pokud se ve městě pořádají akce a město nebo MKS nás požádají, abychom po ten čas zajistili toalety otevřené, vyjdeme jim vstříc, a to i v neděli nebo ve večerních či nočních hodinách,“ odpověděl Deníku jednatel provozující firmy SMMS Stříbro Blahoslav Kupec. V neděli si tedy turisté musí poradit, jak umí, firma nemá dohodu se žádnou místní restaurací o náhradním poskytování služby. Na dotaz, kam tedy „s tím“ v neděli, odpověděl Deníku místostarosta města Karel Lukeš: „Podle informací od majitele restaurace Excellent fungující na náměstí, které mi podal, je zřejmé, že tato restaurace nemá problém turisty pustit na vlastní toalety,“ poradil víkendovým návštěvníkům města. „Problém se navíc jistě vyřeší v příštím roce, kdy bude otevřena kavárna na muzejním náměstí,“ přislíbil Lukeš. (šav)