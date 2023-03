Učit se začal již v roce 1970, školu dokončil v roce 1974 a od té doby se věnuje práci, která ho baví a těší. A dělá ji i dnes, kdy by si mohl užívat zaslouženého klidu v důchodu. „Po vyučení jsem pracoval v Komunálních službách ve Stříbře, po revoluci v roce 1992 jsem se osamostatnil a začal fungovat jako živnostník. Dojížděl jsem do Stříbra, kde jsem měl spoustu stálých zákazníků a také spoustu přátel,“ vzpomíná. „Jenomže v roce 1995 město prodalo dům, ve kterém jsme sídlili, soukromníkovi a ten obratem razantně zvedl nájemné. Takže jsem začal hledat jiné místo, kde bych mohl svoji práci vykonávat dál. Rozhlížel jsem se ale již v místě svého trvalého bydliště, zadařilo se, a tak jsem se přesunul sem do Boru a tady jsem dodnes,“ vysvětluje Král.