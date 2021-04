Jak Deníku sdělila kastelánka Galina Marianna Kortanová, hlavní práce se budou soustředit na spodní nádvoří. V přípravě je ale i rekonstrukce dalších částí.

„Na podzim loňského roku jsme zahájili rekonstrukci spodního nádvoří, ve které budeme letos pokračovat. Zatím byly odstraněny asfaltové plochy a provedeny archeologické průzkumy, včetně plošného vyčištění původní dlažby,“ uvedla kastelánka.

Jak dodala, v současné době se vypracovává stavební projekt, po jehož dokončení bude možné zahájit hlavní část obnovy.

„Také pokračují přípravy na další projektové práce. Jedná se o doplnění zdi směrem k zámeckému parketu a kompletní obnovu podzámčí,“ doplnila Kortanová s tím, že podle možností a finanční situace provádí správa zámku různé údržbové práce, například výměnu starého plotu, opravy podlah a střech a další.

Do rekonstrukce zámku se město pustilo poté, co objekt převzalo do svého vlastnictví, hlavní část objektu je prakticky dokončena.