Zdroj: Deník

Financovat rekonstrukci pomáhá dotace z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Zatímco v ostatních investičních projektech musí obec čekat na konečnou výši z daňových příjmů, kterou obcím přerozděluje stát, zámek by tímto faktorem, jak uvedl starosta Svojšína Karel Petráň, ovlivněn být neměl. „Jsme do tohoto programu zařazeni už léta a program každý rok pokračuje. Zatím jsme nedostali zprávy, že by letos měl tento program být vzhledem k finanční situaci pozastaven nebo nějak ovlivněn,“ uvedl starosta.

Jak dodal, obec vždy předloží plány obnovy zámku na další rok. „A stát vždycky pošle nějaké finanční prostředky. A my děláme jen do té míry, kolik obdržíme. Uvedu-li příklad, požádáme třeba o tři miliony, ale dostaneme sedm set tisíc. Tak uděláme práce za sedm set tisíc,“ vysvětlil starosta s tím, že pro letošní rok se bude pokračovat v některých místnostech a dokončeny budou zámecké chodby.