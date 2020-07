Původní černošínský hřbitov bude opět připomenut, a to nejen novou informační tabulí, ale také velkým dřevěným křížem a deseti původními náhrobky.

Na zaniklý hřbitov se vrací původní náhrobky a kříž. | Foto: Martina Sihelská

Město Černošín tak chce připomenout pietní místo, které si lidé často pletou s místem pro zábavu. „Chceme to dát lidem na vědomí, na toto místo se stahuje spousta lidí, je tu rovná travnatá plocha pod stromy, což láká k odpočinku. Ale zažili jsme tu i lidi, co si tu klidně přes noc postavili stany. Tak to samozřejmě nemá být, proto jsme se rozhodli naopak všem připomenout minulost,“ říká starosta Miroslav Plincelner.