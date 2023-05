Poměřit svou dovednost v rybolovné technice dorazilo v neděli 30. dubna na fotbalové hřiště v Kladrubech hned devět družstev ze čtyř rybářských organizací.

Venkovní závody v rybolovné technice se konaly o víkendu v Kladrubech.

V rámci jarního kola Územního venkovního přeboru v rybolovné technice mládeže mladí sportovci a sportovkyně z řad žáků a juniorů a juniorek soutěžili v pětiboji. Tři disciplíny byly zaměřeny na přesnost, kdy se soutěžící museli z různých vzdáleností a úhlů trefit certifikovanou tzv. kapkou do terčů, v dalších dvou pak šlo o nahození do co největší dálky (muška dálka + zátěž dálka).

Nové rybářské naděje z domácích Kladrub, Tachova, Nepomuku a Kdyně soutěžily rozděleny do několika kategorií – mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně, junioři a juniorky a čtyřčlenná družstva. „V družstvech soutěží vždy tři žáci a maximálně jeden junior,“ uvedl hlavní rozhodčí Václav Váchal, který je zároveň vedoucím kdyňského rybářského kroužku. Spolu s ním doprovodil své svěřence druhý vedoucí Vladimír Nejdl. „Dneska jsme na závody dovezli dva reprezentanty České republiky,“ pochlubil se s úsměvem. Sportovci z jeho kroužku mají za sebou úspěchy nejen na republikové úrovni, ale i celosvětové.

Na soutěž, které přálo od rána počasí, dorazil také zástupce místní organizace rybářského svazu ve Stříbře František Hodonický. „Je radost vidět taky tolik nadšenců zapálených pro sport, o kterém se příliš nemluví,“ řekl Deníku. „Rozhodně musím poděkovat Bohumilu Krausovi a Petru Havránkovi tady z Kladrub, kteří dětem obětují většinu svého volného času,“ vyzdvihl práci kladrubských vedoucích. „Když už jsme u těch díků, tak jeden patří tady paní Vlaďce Hollé, která se nám zde stará o občerstvení, další pak městu Kladruby, které nám občerstvení zafinancovalo, a samozřejmě poděkování patří celé místní organizaci ČRS Stříbro, se kterými úzce spolupracujeme,“ doplnili Petr Havránek s Bohumilem Krausem. Přestože je kladrubské družstvo složeno z dětí z Kladrub a Stříbra, panuje v něm přátelská nálada, která se odrazila také na pohodovém průběhu celého sportovního klání.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Vítězové družstev si domů odváželi společný pohár, vítězové jednotlivých kategorií pak byli odměněni malou rybářskou cenou.

Výsledky

Mladší žáci:

1. Pavel Šmíd, Nepomuk A

2. Matěj Coufal, Kladruby A

3. Tomáš Královec, Kdyně A

Mladší žákyně:

1. Barbora Krupičková, Tachov B

2. Monika Hollá, Kladruby B

Starší žáci:

1. Václav Kohel, Kdyně A

2. Pavel Potfaj, Tachov A

3. Matěj Schleiss, Kdyně A

Starší žákyně:

1. Helenka Vejvančická, Nepomuk A

2. Tereza Mohyláková, Nepomuk A

3. Tereza Královcová, Kdyně B

Junioři a juniorky:

1. Matěj Schleiss, Kdyně A

2. Lucie Nejdlová, Kdyně B

3. Jan Dvořák, Kdyně B

Družstva:

1. Kdyně A

2. Tachov A

3. Nepomuk A