Pořadatelé uvedli, že někteří onemocněli a další pravděpodobně odradilo páteční studené a deštivé počasí, po kterém zůstala trať plná vody a bláta. Což bylo nejvíce znatelné v cíli, kam všichni účastníci dorazili jako po bahenní koupeli. "Trať byla opravdu náročná, bahnitá, plná louží, klouzalo to. Střídalo se počasí, ráno bylo slunce, ale pak se rychle zatáhlo. Prostě průměrné jarní počasí, já to beru tak, jak to je, ani časy neřeším, vím, že je tu mnoho lepších účastníků," uvedla Lucie Machková z Nepomuku, která se na start postavila s číslem 134.

I hlavní organizátor Rostislav Job byl tratí zaskočen. "Běhám tady velmi často, ale takový masakr jsem zrovna na víkend nečekal, pátek nám tu opravdu udělal doslova krosovou trať. Ale i tak si to účastníci dost chválili, dokonce i ti, co jedou brzy na závody do Francie. Celkově bych řekl, že na to, že to byl nultý, takový jako zkušební, ročník, tak se to snad podařilo. Nebyly žádné potíže, snad jen jednu odřeninu jsme ošetřili a pak nás na chvilku zaskočil technika, kdy vypadl časový monitor, ale i to jsme rychle zvládli," uvedl Rostislav Job.

FOTO, VIDEO: Psí spřežení závodila ve Stříbře na blátivé i štěrkové trati

Právě on trasu 4.8 km vybral, jde o místo kde sám často trénuje. "Odmala jsem měl alaskány, tomuto sportu se věnuji řadu let. Teď mám šest psů do spřežení, v Česku se účastníme téměř všech závodů, jezdíme pravidelně i do ciziny. Letos jsem měl radost z pěkného šestého místa na MS v Norsku," dodala Rostislav Job.

Divácká radost se nedala skrýt. "Je to krásný pohled, takový závod. Moje dcera Petra také běhá se psem, i na koloběžce, ale čeká miminko, takže letos vynechala," chválila podívanou ve stříbrských kasárnách Jiřina Furová z Blahoust.