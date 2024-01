Železná svatojakubská cesta o délce 257 kilometrů patří mezi významné turistické trasy v Čechách. Vede z Prahy až do Železné v Domažlickém okrese.

Železná svatojakubská cesta vede i kolem přehrady Hracholusky | Video: Deník/Monika Šavlová

Pokud jste již prošli celý úsek na Domažlicku a Tachovsku, navštívili místní historické památky kolem ní, znáte její zákoutí i přírodní unikáty, neváhejte a pokračujte dle svého času, nálady i fyzických možností dále směrem ku Praze. Také na Plzeňsku na vás čekají další technické i přírodní zajímavosti. Některé jsou k vidění například v úseku od Stříbra přes Pňovany k Újezdu nade Mží. Zde vás trasa provede mimo jiné také v okolí přehradní nádrže Hracholusky a minout nemůžete ani přírodní unikát, kterým je více jak 550 let starý Žižkův dub.

Vodní nádrž Hracholusky o délce 23 kilometrů byla vybudována na řece Mži, která pramení v Českém lese. Práce na ní byly dokončeny v roce 1964. Samotná hráz přehrady je vysoká šestadvacet metrů, v koruně její délka činí 270 metrů. V levé části hráze je umístěna nejen malá vodní elektrárna, ale také například veškeré ovládání uzávěrů. Červeně značená trasa vás zavede vpravo kolem hráze dolů do údolí, kde cesta pokračuje po železné lávce přes Mži dále podél chat ve směru toku na Plzeň.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

V místě, kde se cesta stáčí z údolí nahoru doleva do lesa, vás doslova uchvátí Žižkův dub. Starý listnatý velikán, v jehož koruně i v tuto dobu uvidíte zbytky letošního listí, má část kmene vyzděnou a vyspravenou kamením. „Teta Wikipedie“ podobně jako informační cedulka na něm umístěná říká, že obrovský dub letní pamatuje skutečně leccos. Je starý více jak 500 let, při měření v roce 1998 měřil obvod jeho kmene 760 centimetrů. Pro svůj vzrůst je chráněn od roku 1987. Pokud byste se rozhodli na chvíli z turistické trasy sejít a pokračovat do Újezdu nade Mží po cestě loukou podél řeky, projdete postupně rozlehlou chatovou osadou, kde vás čeká doslova přehlídka „lidové české architektury a tvořivosti“. Stavby jsou zde co kus, to originál. Cesta však není v jednom úseku příliš bezpečná, lépe je proto držet se bezpečné červeně značené stezky.