„V Přimdě jsem bydlel od roku 1961 do devadesátých let a leccos tedy pamatuji. Třeba jak se zde stavěla škola nebo i opravoval hrad,“ řekl v úvody výpravy a poukázal na počasí, které dnes u Přimdy panuje. „Pamatuji si, že tady vždy na zmrzlé muže byla opravdu zima. Mnohdy už rozkvetlé tulipány zasypal sníh. A dnes je Bonifáce a vypadá to, že bude dvacet stupňů,“ usmíval se zoolog a dodal, že ani zimy už tu nejsou, co bývaly.