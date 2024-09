Stalo se již tradicí, že v Kladrubech v září končí dvě hasičské soutěže, které získávají na Tachovsku čím dál více na popularitě. Svědčí o tom i každoroční obrovská účast. Kladrubská studna je poslední závod seriálu s mnohaletou tradicí Tachovská liga mladých hasičů a zároveň se zde konal i poslední závod dospělých hasičů a hasiček seriálu Mistr požárního útoku.

„Tohle počasí jsem objednal,“ holedbal se z legrace jeden z domácích pořadatelů Martin Šebesta. Vzápětí však už vážně dodal, že mu spadl obrovský kámen ze srdce, když v devět hodin ráno skutečně přestalo pršet. O to větší radost měl z počtu soutěžních družstev. Mezi sebou si to rozdalo 24 družstev mladých hasičů a 10 družstev mužů a 5 družstev žen.

Kladrubská studna 2024 | Video: Deník/Monika Šavlová

Povzbudit všechny účastníky na začátek závodu dorazila nejen starostka Kladrub Hana Floriánová, ale cestu na závodiště vážil i náměstek hejtmana Petr Vanka. Zatímco starostka nabádala především hasičskou drobotinu k opatrnosti, Petr Vanka povzbuzoval spíše bojového ducha malých hasičů.

Přestože nepršelo, teplo vskutku nebylo a tak se malí hasiči každou chvíli zahřívali rozcvičkami, aby nebyli příliš prokřehlí do chvíle, než na ně přijde řada a postaví se na start. Na chlad pak obratem zapomněli ve chvíli, kdy připravovali hadice a savici před samotným startem. Pak už to šlo ráz na ráz. Výstřel, běh, vrčení motorové stříkačky, bez ohledu na počasí ponoření savic co nejhlouběji do nádrže s vodou a pak už proud vody prýštící z hadic, kterým se závodníci snažili v co nejkratším čase zasáhnout terč. A přestože se někdy se dařilo lépe, jindy hůř, bedlivému oku přihlížejících neušlo, že se jednotlivé týmy vzájemně podporovaly a povzbuzovaly, a vedoucí družstev našli pokaždé i při nezdaru pro své svěřence vlídné slovo. Obrovskou pochvalu si vyslechlo z úst zkušenějších dospělých hasičů celé družstvo kladrubských starších dětí, které okresní seriál vyhrálo. „Máme obrovskou radost, že naše starší děti ve své kategorii vyhrály Tachovskou ligu a jsme na ně skutečně hrdí,“ radoval se Martin Větrovec, který se výchově hasičského potěru věnuje už dlouhé roky. Kladrubskou studnu vyhrály děti z Černošína a to v obou kategoriích - mladší i starší. Na vyhlášení vítězů dorazil odpoledne hejtman Plzeňského kraje, který sám vítězná družstva dekoroval medailemi.

…nechyběl ani maskot

S maskotem v podobě obrovského medvěda do Kladrub dorazilo družstvo malých hasičů z Brodu nad Tichou. „Máme ho od roku 2019 a jezdí s námi na všechny závody,“ řekl Deníku vedoucí kroužku brodských mladých hasičů Richard Ulbricht „Dostali jsme ho od jedné známé, která nám moc. Tehdy jsme skončili na soutěži v Domažlicích druzí a ona nám ho přinesla. Všem se nám moc líbil a tak se z něj stal náš maskot, který nás všude doprovází,“ vysvětlil původ roztomilého medvěda.

Napětí se neslo soutěží mužů a žen, kdy 15 družstev poměřilo své schopnosti odpoledne v soutěži Mistra požárního útoku. Zde se nejlépe dařilo sehranému týmu hasičů z Nového Sedliště a z žen nejlépe zaválelo družstvo Černošína.

Celkové výsledky Tachovské ligy:

Mladší žáci: 1. Damnov A, 2. Černošín, 3. Stříbro

Starší žáci: 1. Kladruby, 2. Stříbro, 3. Brod nad Tichou

Celkové výsledky Mistra požárního útoku:

Ženy: 1. Černošín, 2. Nové Sedliště, 3. Halže

Muži: 1. Nové Sedliště, 2. Halže, 3. Kladruby