Nad Tachovem se vznesly stovky balonků s přáním Ježíškovi

Napilno měl Ježíšek již v pátek 16. prosince. Musel totiž pochytat stovky balonků, které se vznesly do oblak s přichycenými psaníčky ukrývajícími přání, co by si děti přály najít pod stromečkem. Akci připravili společně se svými učiteli žáci ze základní školy v Hornické ulici v Tachově. Školáci však nemysleli jen na sebe, na akci přizvali i širší veřejnost, a tak mohla Ježíškovi napsat a poslat přání i širší veřejnost.

Vánoční přání poslaly děti Ježíškovi na baloncích. | Foto: Petra Braunová