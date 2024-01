O žalostném stavu plánského nádraží už v souvislosti s problematikou parkování informovala Tachovský deník jedna ze čtenářek vloni v květnu.

„Jsem z Chodové Plané a u nás rychlík nestaví. Jezdím tedy autem na nádraží v Plané, ale mnohdy není kde auto odstavit. U nádraží je plno, soukromé firmy v okolí hrozí pokutou,“ napsala tehdy Jana Janochová z Chodové Plané. Deníku se tehdy na začátku června dostalo odpovědi od Správy železnic, která opravu nádražní budovy zajišťuje, že rekonstrukce a s ní spojený záběr prostoru před ní je sice ve skluzu, ale vše by mělo být do konce roku 2023 hotové.

Situace s příchodem nového roku není o nic lepší. Problémy s parkováním aut u nádraží v Plané s koncem roku neskončily, cestující přijíždějící do města s úmyslem pokračovat dále ve svých cestách vlakem, stále řeší otázku, kde své auto odstavit. Vrásky na čele tím často působí také Milanu Uxovi, který vlastní pozemek u své restaurace Roxy VII. Ten se snaží bránit parkovací prostor před restaurací pro své hosty, ale daří se mu to čím dál hůře. Informační ceduli, která řidiče informuje, že pozemek je soukromý a vyhrazen je pro hosty restaurace, mu někdo opakovaně strhává a ničí. „Parkoviště pro naše zákazníky nám cizí řidiči postupně zničili, rozjezdili, nebylo dimenzované na takhle velký pohyb aut. Často nám tam lidé nechávají stát auta celý den i déle, čímž blokují místa pro naše hosty. Touto situací se neustále zabývám, bohužel je těžko řešitelná, protože prostor je veřejně přístupný,“ řekl Deníku Milan Uxa.

A radost z celé situace nemá ani starostka Plané Martina Němečková, která jedná s investorem. „Rekonstrukci budovy neprovádí město, ale Správa železnic, která akci vysoutěžila. V rámci stavby má zhotovitel dle smlouvy s městem pronajaté místo u nádražní budovy. Ale na posledním jednání jsme firmu informovali, že již neprodloužíme pronájem předprostoru nádraží, protože město zde na jaře začne s rekonstrukcí prostoru a stavbou parkoviště. Z toho důvodu jsme zhotovitelskou firmu s dostatečným časovým předstihem opakovaně upozorňovali, aby provedla práce zasahující do pozemku před budovou, tedy odizolování budovy a přípojky, které budou potřebovat. Samotná nádražní budova není ve vlastnictví města, tudíž nemůžeme její rekonstrukci nijak ovlivnit,“ řekla Deníku starostka města. Oprava části ulice včetně nového parkoviště před nádražím by měla být dle slov starostky hotova do podzimu.

„Do čekárny radši nechodíme,“ vyjádřila se trojice studentů postávající na peroně. Nespokojenost projevili i další cestující, nikdo však nechtěl být jmenován. Také obsluha pokladny, která rovněž nechtěla být jmenována, potvrdila, že lidé často nadávají nejen na to, že nemají kde zaparkovat, ale také na to, že celá situace ve stanici je pro cestující často až nedůstojná.

O vyjádření Deník požádal také investora, kterou je Správa železnic. „Zhotovitelská firma má bohužel problémy s dokončením rekonstrukce nádražní budovy ve stanici Planá u Mariánských Lázní. Nepříjemnou situaci řešíme a momentálně dále probíhají i jednání se zhotovitelem, od jejichž výsledku se bude odvíjet také nový termín dokončení celé stavby,“ odpověděl mluvčí drah Dušan Gavenda. (šav)