Už podruhé se nadšenci sejdou v prostorách dětského tábora v Pístově, aby společně natřeli sruby. S akcí Natři to Pístovu aneb nový nátěr na sruby přišel už v loňském roce Tomáš Richter. Akce se tentokrát uskuteční v sobotu 23. května od 10 hodin.

Akce Natři to Pístovu. | Foto: Tomáš Richter

„Celé roky platil opravy ze svého Vladimír Kantor alias Medvěd,“ řekl Tomáš Richter. „Ten vozí na tábor už druhou generaci dětí. A já mu chci pomoci, ale předat barvu je bez fyzické aktivity jen pomoc poloviční.“ Organizátor akce ale samozřejmě nechce nikoho ohrožovat na zdraví. „Natírat ve volném prostranství s dostatečným rozestupem je podle mě menší riziko než hobby market s téměř nulovým rozestupem. Samozřejmost z naší strany je to, že k dispozici bude dezinfekce.“ Všichni dobrovolníci musí mít roušky. „Také by si měli vzít rukavice, aby se nezamazali od barvy. Ruku si podávat z důvodu ochrany nebudeme. Budeme dodržovat rozestupy, což je pozitivní nejen z důvodu ochrany, ale také kvůli dodržování pracovní morálky,“ uvedl s nadsázkou. Ti, kteří mají žebřík, jsou dvojnásobně vítáni, protože při minulé akci Natři to Pístovu byl žebříků akutní nedostatek.