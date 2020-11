V Plzeňském kraji se rozšíří počet odběrových míst na covid. Nově se během příštího týdne otevře drive in v Tachově a další stanoviště zřídí tuto sobotu také Domažlická nemocnice. V pondělí otevřela soukromá laboratoř mobilní odběrové místo také v Plzni.

I přesto, že počty nakažených klesají, poptávka po testech je stále velká.

V Tachově vznikne tzv. drive in (k odběru přijíždí pacienti autem) u zimního stadionu. „Místo v současné době připravujeme. Mělo fungovat již tento týden, ale musíme ještě doladit některé administrativní záležitosti,“ popsal ředitel Polikliniky Tachov Petr Tuháček. Poliklinika v současné době připravuje i organizační věci, jako například připojení na elektřinu. „Provoz by měl být zahájen příští týden,“ dodal Tuháček.

Domažlická nemocnice otevře odběrové místo tuto sobotu. „Bude otevřené ve středu a sobotu, vždy od 9 do 11 hodin. Nemocnice jej zřídila proto, aby odlehčila Klatovské nemocnici, kam lidé z Domažlicka na testy dojíždějí,“ řekl Deníku mluvčí krajských nemocnic Jiří Kokoška. Zatím není rozhodnuto o tom, zda se v Domažlicích budou moci nechat otestovat i samoplátci.

V Plzni se nové odběrové místo nachází v Majerově ulici na Borech vedle budovy sídla laboratoře Synlab a mohou jej navštívit jak samoplátci, tak pacienti indikovaní lékařem. Otevírací doba odběrového místa je každý všední den od 8 do 12 hodin.

Podle zástupců Krajské hygienické stanice (KHS) v Plzni se situace v kraji začíná zlepšovat. „V současné době jsme zaznamenali menší počet covid pozitivních pacientů,“ potvrdil ředitel KHS Michal Bartoš.

NEJVÍC POZITIVNÍCH V PLZNI A NA KLATOVSKU

V kraji je v současné době nejvíce pozitivně testovaných v okrese Plzeň město a na Klatovsku. „Při přepočtu na 100 tisíc obyvatel je ale nejvíce postiženým okresem Plzeň-jih,“ informovala mluvčí krajského úřadu Alena Marešová s tím, že věková struktura nakažených je v rozmezí věku 55 až 64 let 15,1 procenta a v kategorii 64 plus je to 18,8 procenta.

„V současné době je zaznamenán i pokles výtěžnosti odběrů z 30 procent pozitivních vzorků na 25,2 procenta, tedy každý čtvrtý odběr je pozitivní,“ doplnila mluvčí.

Kde se nyní testuje na covid

Fakultní nemocnice Plzeň, areál bývalé vojenské nemocnice na Borech

nemocnice Privamed v Plzni

Bioptická laboratoř v Plzni, Rejskova ulice

laboratoř Synlab v Plzni, Majerova ulice

Nextclinics Plzeň, Nepomucká ulice

Klatovská nemocnice

Rokycanská nemocnice

Sušická nemocnice