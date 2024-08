V rámci rekonstrukce zmíněných prostorů dojde k několika větším změnám. Do prostoru náměstí se bude nově vjíždět v jeho střední části, oproti současnému vjezdu na konci náměstí u kostela sv. Jakuba. Současně kromě náměstí vzniknou nová podélná parkovací místa při hlavní silnici II/193 téměř v celé délce náměstí vpravo směrem na Benešovice.

A nová podélná parkovací místa vzniknou také v části Kostelní ulice pod kostelem sv. Jakuba, která bude nově jednosměrná. Vzhledem ke stavebním změnám dojde v prostoru náměstí k částečné obměně zeleně, některé stávající stromy budou pokáceny, následně budou vysázeny nové. Vyměněny budou rovněž sloupy veřejného osvětlení a i mobiliář, na náměstí budou osazeny dva druhy laviček, kolem stromů budou ochranné ozdobné mříže, chybět nebudou betonové odpadkové koše, stojan na kolo a informační cedule.

„Jsme si dobře vědomi, že rekonstrukcí náměstí dojde k některým omezením a snížení komfortu nejen místních občanů. Prostě ať chceme nebo ne, dotkne se všech. Ve výsledku bude náměstí z části užitkové – parkoviště s novým vjezdem, z části klidové – pouze pro pěší od úrovně morového sloupu směrem ke kostelu. Součástí stavby je i nové veřejné osvětlení a nová výsadba 39 ks stromů. Nicméně pokud chceme mít moderní náměstí, musíme prostě leccos na chvíli překousnout,“ říká starostka Kladrub Hana Floriánová.

Co se týká povrchů, jsou navržené z různých materiálů, a to dle využití daných prostor. Parkovací místa pro osobní automobily podél silnice II/193 z dlažby z cementobeton. tvarovek, hlavní příjezd na náměstí bude mít kryt živičný, v úseku před radnicí a muzeem je navržen dlážděný povrch ze žulové kostky, v prostoru náměstí a Kostelní ulice z dlažby řádkové ze žulové kostky trošku odlišného rozměru.

Rekonstrukce náměstí by měla být hotova do 30. května 2025, akce je hrazena z rozpočtu města, náklady by měly činit zhruba 21,5 milionu korun.