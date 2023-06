Jak a proč třídit odpad, jak ho využít nejen pro recyklaci, ale i pro zábavu? Na tyto a mnohé další otázky dostali odpovědi všichni, kdo dorazili v pondělí 26. června na stříbrské náměstí. Město Stříbro zde ve spolupráci s dalšími složkami a obchodními partnery připravilo Ekologický den.

EKO dopoledne zaměřené na třídění odpadu připravilo město Stříbro. Nadšení z netradičních her a záplavy nových informací neskrývali malí ani velcí. | Video: Deník/Monika Šavlová

„Otázky ekologie se dotýkají každého z nás. Proto je třeba vést naše děti k řádnému třídění odpadu, lásce k přírodě a ochraně našeho životního prostředí,“ řekl Deníku místostarosta města Stříbra Karel Lukeš. „Konec školního roku bývá pro žáky volnější, ale přesto je třeba je ještě zaměstnat, a tak jsme se spojili s našimi partnery a připravili tento projektový den. Je zde firma Canpack Czech, která s městem Stříbrem dlouhodobě spolupracuje. Máme s ní pilotní projekt na třídění hliníku, na který jsou i speciální sběrné nádoby. Ruku k dílu přiložila také firma EKO DEPON, což je naše svozová firma. Ta přivezla na ukázku nejen třídicí nádoby, ale také přistavila k prohlédnutí svůj kuka vůz. A nemohu zapomenout ani na našeho dalšího partnera, firmu EKO-KOM, která připravila zábavu především pro školkové děti. Vše samozřejmě rovněž zaměřeno na třídění a recyklaci,“ vysvětlil Lukeš.

Ekologického třídicího dopoledne se zúčastnily jak základní, tak střední školy ze Stříbra, kdy každá připravila projekt s ukázkou možnosti třídění starého odpadu, případně jeho dalšího využití. Nechyběly ani chemické a fyzikální pokusy. Pro nejmenší děti pak připravili starší žáci a studenti celou řadu třídicích her. Žákyně ze základní školy Mánesova ukázaly a daly možnost zájemcům ozkoušet tzv. pitvu tetrapaku. „Nejdříve zapůjčíme tomu, kdo si to chce zkusit, nůžky, aby si mohl oddělit kousek krabice od mléka. Následně jim půjčíme pinzetu nebo jehlu, aby mohl každý zjistit, z kolika vrstev se taková krabice skládá. Přitom jim klademe otázky, kolik takových krabic doma spotřebují za určitý čas a co by se z nich dalo vyrobit. Několikrát jsme dostaly odpověď, že z krabice od mléka je ideální vyrobit vanu pro panenky,“ usmívají se Adéla Kopfová a Anežka Lackamová. Ty u svého stánku měly připravenou ukázku dvou vzorků rozdrcených a následně slisovaných tetrapaků. „Nahrubo rozdrcené a slisované desky slouží například jako tepelná izolace u domů, z najemno nadrceného a slisovaného je možné vyrábět nábytek,“ podaly vysvětlení obě školačky.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Jak udělat z roličky od toaletního papíru a pár víček od PET lahví dekoraci nebo hračku či zvířátko, předvedli studenti ze Střední odborné školy ve Stříbře. Obrovský zájem skutečně dle předpokladu budil kuka vůz, kdy si možnost posadit se za volant nenechaly ujít ani malé slečny z mateřinky a klučinové slézali zpět na chodník s vědomím, že toto auto musí v dospělosti řídit.

Návštěvu netradiční akce si nenechali ujít ani žáci a pedagogové ze základní školy v Kladrubech. „Myslím, že to byl skvělý nápad. Sice nás všechny trochu zmáhá to neskutečné horko, ale jsou zde zajímavé ukázky a nápady, které určitě najdou uplatnění i u nás v Kladrubech,“ zhodnotila dopolední výpravu do Stříbra Bohuslava Dusíková, která dorazila se žáky sedmé třídy.