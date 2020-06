Akci uspořádala Karla Kadečková, která žije v Konstantinových Lázních, kde má nejen sbírku kočárků, ale také panenek. "Kočárky sbírám od dětství, také je renovuji a opravuji. Mám jich necelou stovku, ale už mám problém s místem. Sháním nějaké prostory vhodné na retro muzeum," řekla Deníku s tím, že sbírku představuje na vyžádání.

Kočárkování se po loňské úspěšné premiéře konalo podruhé. "Letos nám moc nepřálo počasí, ale myslím, že se i tak lidem dnešní akce líbí," dodala s tím, že letos přijelo ještě o tři desítky kočárků více než před rokem.

Zúčastnili se sběratelé z celé republiky. "Sběratelů kočárků, panenek i tzv. panenek rebornů je poměrně dost, je to docela rozšířený koníček," uvedla dále Kadečková.

Mezi účastníky, kteří přivezli sto let staré exempláře, byla Olga Pýchová ze Sokolova. "Kočárky sbírám dvacet let. Měla jsem jich kolem 150, ale protože už na ně nebylo místo, sbírku jsem ztenčila na 40 kočárků, které jsou vystaveny na zámku Chyše. Ten, se kterým jsem přijela dnes, je specifický v tom, že je to svatební dar pro dceru k sňatku," uvedla. "Od malička to byla taková princezna, tak jsem měla štěstí, že jsem sehnala královský kočárek, tzv, princezku."

Vozítko je z počátku 20. století, podle sběratelky se jedná o celkem unikát pocházející z Francie. Zakoupila jej v rozbitém stavu a musela kompletně zrenovovat. Svatebním darem jej dostala dcera, Dominika Kuchařová. "Když jsem kočárek dostala, ještě jsem jej nepotřebovala, ale to se změnilo, teď už se hodí," řekla s úsměvem.