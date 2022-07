„V termínu od 18. 7. do cca 26. 7. bude probíhat pokládka asfaltových vrstev v úseku od místa zhruba 2 km nad odbočkou na Brčálník do Špičáku. Příjezd do Brčálníku bude v tuto dobu možný ve směru od Hojsovy Stráže. V termínu cca od 27. 7. do 7. 8. bude probíhat pokládka asfaltových vrstev v úseku od konce obce Hojsova Stráž do místa 2 km nad odbočkou na Brčálník. Příjezd do Brčálníku bude v tuto dobu možný ve směru od Železné Rudy pouze do doby, kdy bude probíhat pokládka asfaltových vrstev v úseku Hojsova Stráž po odbočku na Brčálník, při pokládce v úseku od odbočky na Brčálník směr Špičák bude přístup opět od Hojsovy Stráže,“ zbilancovala Helena Frintová z Krajského úřadu Plzeňského kraje s tím, že uvedené termíny jsou orientační, závislé na klimatických podmínkách a postupu prací na stavbě.

„Chápu, že komunikace se musí opravit, ale potrvá to dlouho. Pokud nebude pro místní a turisty možné projet přes Hamry a Hojsovku, tak to bude naprostá katastrofa. Zásadně to ovlivní letní sezonu,“ řekl Deníku železnorudský řezník Michal Šnebergr.

S uzavírkou nesouhlasí ani vedení Železné Rudy, jeho boj proti ní byl ale neúspěšný. „Je to hrozně špatně. Kdyby to byly dva, tři dny, tak to pochopíme, ale tohle je moc. Řeším to od chvíle, kdy jsem se to dozvěděl, tedy od června. Byl jsem na všech jednáních a s úplným uzavřením jediné příjezdové komunikace ostře nesouhlasím. Jsem si jistý, že celé zastupitelstvo stojí za mnou. Od počátku navrhuji dělat to kyvadlově,“ řekl Deníku železnorudský starosta Filip Smola. Dodal, že uzavírka místním lidem přinese katastrofální problémy s dopravou do zaměstnání, k lékaři a za službami obecně. „Jediná příjezdová komunikace bude navíc uzavřena v době našich slavností,“ posteskl si Smola s tím, že ale trpět samozřejmě nebudou jen místní. Rána to bude i pro turisty cestující na Šumavu a také pro kamionovou dopravu. Složitá bude např. v hlavní těžební sezoně doprava dřeva.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje se ale hájí, že nemohla postupovat jinak. Její ředitel Miroslav Doležal řekl, že Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, povolil úplnou uzavírku silnice z Hojsovy Stráže na Špičácké sedlo zejména ze dvou důvodů. „Za prvé je silnice v horském zalesněném úseku, kde pokládka asfaltové vrstvy vozovky souvisle v celé šířce (tedy bez středové spáry) přispěje k větší kvalitě odvedeného díla a tím i delší životnosti této silnice. Za druhé při úplné uzavírce se zkrátí potřebný čas pro pokládku asfaltových vrstev a podstatně se zvýší bezpečnost pro dělníky pracující na pokládce, zejména vzhledem k řadě nepřehledných zatáček v daném úseku,“ vysvětlil Doležal. Dodal, že nebylo možné ani rekonstrukci posunout na pozdější měsíce. „Celá trasa je situována ve vysoké nadmořské výšce, je převážně orientována na severní straně, a proto je nutno zejména z technologických důvodů práce realizovat v letních měsících,“ vysvětlil šéf silničářů.

Pro osobní dopravu by měla objízdná trasa na Železnou Rudu vést z Klatov přes Čachrov, pro nákladní dopravu pak z Klatov přes Horažďovice, Sušici a Hartmanice.