"Jezdí jich sem spousta k prarodičům nebo jiným příbuzným. Stejně jako naše děti i dojíždějící čas od času navštívily podobné akce v jiných obcích a pořád o tom mluvily. Navíc naše už zkoušely různé prodejní akce i v letních měsících. Tak jsme jim tehdy navrhli, že by si mohly zkusit prodej vlastních výrobků u nás ve vsi a zároveň z toho udělat nějakou fajn zábavu," osvětlila vznik akce jedna z organizátorek Monika Blažková. "Navíc si tak vyzkouší, že vydělávat peníze není žádná sranda, což jim vůbec neuškodí," dodala další organizátorka Hana Honzíková. Děti tehdy výzvu přijaly, neváhaly a pustily se do výroby vánočních dekorací. "Pomoc dospělých byla často nezbytná, ale s tím se počítalo," smějí se obě pořádající.

Nicméně díky dětskému nadšení se na připravených pultech již potřetí v předvánočním čase objevila spousta vánočních skřítků, závěsných ozdob, srdíček, adventní věnce a mnoho dalších dekorací.

Teličtí si sami ozdobili a rozsvítili vánoční strom

S dalším nápadem na zpestření akce přišli dospěláci z Lázu, kteří k jarmarku připojili soutěž O nejchutnější závin. "První rok to byl perník, vloni klasický štrůdl, letos jsme se rozhodli pro závin s tím, že je jedno, bude-li slaný nebo sladký," vysvětlila Monika Blažková. O nejpovedenější dobrotě rozhodli sami návštěvníci, kteří po ochutnání napsali na lísteček číslo soutěžního závinu a to vhodili do připravené krabičky. Největším počtem hlasů tak zvítězil ten od paní Ludmily Rypové z Lázu.

Pohoda u stánku s občerstvením nebo u rozdělaného ohýnku se nesla až do večerních hodin, kdy domácí společně s příchozími návštěvníky rozsvítili obecní vánoční stromek.

"Snažíme se soužití v naší obci pořád tmelit, případné drobné neshody se vyřeší právě při těchto příležitostech a myslím, že mohu s klidným srdcem říct, že v Lázu panuje pohodová atmosféra celý rok," shrnuje vše David Blažek, člen kladrubského zastupitelstva, kam obec spádově patří. "Navíc výtěžek z prodeje občerstvení jde na akce našeho zdejšího rybářského spolku, který pořádá několikrát do roka rybářské závody a další aktivity" dodává.