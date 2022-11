Parkoviště bylo po celé tři dny plné a závěr sezony se povedl lépe než sami pracovníci Santiniho perly očekávali. "Od pátku do neděle dorazilo 386 návštěvníků, to podstatně předčilo naše očekávání," prozradila počet prodaných vstupenek pracovnice kláštera Silvie Strachotová.

Letošní sezona končí, brány kladrubské dominanty se dočasně symbolicky zavřou. "Opravdu jen symbolicky, i přesto, že nebudou probíhat prohlídky, bude se ve zdejších prostorách konat několik kulturních a společenských akcí. Katedrála ožije vánočním koncertem, na kterém by měl zazpívat Michal Hrůza. Na Štědrý den budeme rozdávat betlémské světlo a letos se snad 26. prosince bude po vynucené "covidové přestávce" konečně konat oblíbený oživený betlém. Mimo to se v kostele Nanebevzetí Panny Marie chystá několik bohoslužeb a mší," vysvětluje dále sympatická pokladní.

Přestože klášterní pracovníci teprve bilancují, hledí zároveň již do budoucnosti. Práce mají do začátku další sezony před sebou spousty. V příštím roce bude totiž definitivně ukončena další část rekonstrukce. Návštěvníci se mohou těšit na úplně nové prohlídkové trasy v místech, které byly dosud veřejnosti nepřístupné. Při nich se seznámí s životem v barokním klášteře, v zámecké trase nahlédnou do života Windischgrätzů v Kladrubech a mimo jiné uvidí také více jak 170 předmětů historického mobiliáře, které v letošním roce prošly zrestaurováním.

"Letos se zde konalo několik netradičních prohlídek z cyklu Monastýrování a Víme kudy chodíme. Vzhledem k tomu, že zájem o tyto prohlídky neopadavá, spíše naopak stoupá, počítáme s nimi i v příštím roce. Návštěvníci se dozví mnoho informací, které není možno stíhat v tradičních prohlídkách a máme na tyto akce velmi pozitivní reakce. Není tedy důvodu rušit něco, co funguje a líbí se," hodnotí sezonu z hlediska výjimečných akcí kastelán Milan Zoubek. "Celkově si prostory našeho kláštera prohlédlo 11 287 návštěvníků. Což je dle mého názoru opravdu pěkné číslo," dodává.

Mnozí z výletníků využili slunečného počasí také k prohlídce okolí kláštera a městečka. Obdivovali zbytky bývalého zámeckého divadla, přilehlý podzimně zbarvený park a velký zájem vzbudily tradičně dva staré duby rostoucí u silnice nad klášterem směrem ke Skapcím. První z nich blíže klášteru patří díky obvodu kolem 7,5 metru k nejmohutnějším stromům Tachovska.