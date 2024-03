Na Velký pátek 29. března byly Křimice doslova nabité velikonoční atmosférou. Na místní nádraží dovezl Velikonoční expres výletníky z Plzně a na nádvoří místního zámku se konal velký velikonoční jarmark. Samotný zámek byl navíc mimořádně zpřístupněn veřejnosti, zájemci si mohli prohlédnout zámecké interiéry v doprovodu Elisabeth Lobkowicz.

Velikonoční atmosféra v Křimicích na Velký pátek | Video: Deník/Monika Šavlová

Zájem o jízdu historickým motorovým vozem, o kterou se postaral Městský obvod Plzeň 5 Křimice ve spolupráci se společností Vlaky Plzeňského kraje, předčil očekávání. Do Křimic z hlavního nádraží v Plzni dorazil vlak doslova našlapaný pasažéry. „Byl to moc hezký zážitek, hlavně synek byl nadšený, akorát byl vůz opravdu hodně naplněný. Ale i tak to za to stálo,“ usmívali se Veronika a Ondra Duspivovi z Plzně. Ti se společně s dalšími cestujícími odebrali na prohlídku křimického muzea. „Toto bývala kdysi čekárna, nyní je zde muzeum. Máme zde stálou expozici Poklady z půdy a pak zde pravidelně obměňujeme jednu až dvě další výstavy. V současné době tady máme vystaveny obrazy paní Zítkové a výstavu Plzeňští bombardovací letci v boji za svobodu,“ vysvětlil Deníku správce muzea Pavel Štícha.

Návštěvníci se neváhali zastavit ani v prostoru před vlakovým nádražím a muzeem, kde na ně čekalo několik modelů železnice, některé si mohli sami vyzkoušet ovládat. Svoji zahradní železnici se čtyřmi vláčky dovezl také člen Nýřanských železničních modelářů Eliáš Zubal. „Hrál jsem si s vláčky jako kluk a začal jsem modely železnic stavět když mi bylo kolem 15 let. A drží mě to dodnes. Je to celoživotní záliba,“ řekl Deníku modelář. Společnost Vlaky Plzeňského kraje pak nabídla ve svých stáncích spoustu zajímavých informací, výletníci si mohli zakoupit také celou řadu upomínkových předmětů. Následně se většina návštěvníků přesunula na Lobkowicský zámek. Někteří využili k přepravě mikrobus k tomu určený, mnozí se po plzeňském městském obvodě prošli pěšky.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Na zámeckém nádvoří křimického zámku se konal tradiční velikonoční jarmark, který pro veřejnost uspořádal Městský obvod Plzeň 5 společně s rodinou Lobkowiczovou, které byl zámek před lety navrácen v restituci. Stánky lákaly návštěvníky na velikonoční dekorace, pletené pomlázky či košíky, květiny a další. Obdiv sklízel Zdeněk Píkal z Houstoně, který obratně pletl pomlázky přímo na místě před zraky přihlížejících návštěvníků. „Nejčastěji se pletou z osmi, devíti či šestnácti proutků. Proutky sklízím už v zimě, někdy v prosinci nebo v lednu a nechávám je na dvoře. O Velikonocích z nich spletu pomlázky, co zbyde, to se usuší a použije na košíky a další proutěné výrobky. Pomlázka je jediný výrobek, který je z čerstvého proutí,“ vysvětlil Deníku košíkář.

Fronty byly také u stánku se zeleným pivem, pochvalná slova se nesla i na obrovské klobásy, další prodejce téměř nestíhal smažit Krakonošovo kuličky, ke kterým nabízel vyhlášené křimické zelí. Děti se skvěle bavily v tvořivých dílničkách, kde si mohly samy vytvořit velikonoční dekorace. „Přijeli jsme motoráčkem, aby si kluci něco užili. Chceme jít na prohlídku zámku a samozřejmě si koupíme taky něco dobrého,“ usmívala se paní Jitka, která dorazila do Křimic s vnoučky.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

V rámci akce mohli zájemci při mimořádných prohlídkách společně s Elisabeth Lobkowiczovou navštívit zámecké interiéry, které rodina výjimečně zpřístupnila veřejnosti. V zámeckém parku pak byla v neustálém zápřahu traktor-mašinka s několika neobvyklými vagonky, která především děti, ale občas i jejich doprovod, povozila po vytyčeném okruhu. „Projížďka se nám moc líbila. Musela jsem jet s vnučkou, aby se nebála. Jen jsem měla trochu problém se tam vejít, ale bylo to pěkné,“ užila si zábavu paní Zuzana.

K pohodě a dobré náladě všech zahrál a zazpíval lidový soubor Plzeňský MLS Miroslava Šimandla.