FOTO: Návštěvníky kastelánských prohlídek nejvíce zaujala stará korespondence

Tachov – Nejen obyvatelé okresního města mohli páteční volno využít k získání nových informací. Na tachovském zámku se totiž konaly speciální kastelánské prohlídky.

Jak již název napovídá, vše měl pod taktovkou kastelán a oblíbený průvodce Pavel Voltr, který jednotlivé skupinky protáhl od sklepních prostor až do nejrůznějších salónků. Největší pozornost ovšem strhly dvě speciální novinky a to korespondence a fotografie z minulého století. „Pár dopisů z minulého století bylo k vidění již dříve, u valné většiny se ale opravdu jedná o novinku, kterou návštěvníci buď ještě neviděli, nebo byla k vidění pouze při Dnech evropského dědictví. Lze krásně vidět, jakým stylem se dříve psalo, nebo jak dopis vypadal podle obsahu sdělení. Vše je samozřejmě napsáno v němčině,“ vysvětlil Pavel Voltr. Krom těchto zajímavých dokumentů se mohli návštěvníci dozvědět také o dalších plánovaných novinkách, kterými budou například nové rámy u obrazů, či plán na zpřístupnění jedné z posledních místností, která zatím slouží jako sklad kostýmů.

Ten sice při kastelánských prohlídkách mnohé pobavil, plány s ním jsou ale jiné. „Máme tu opravdu vše. Od indiánů přes vojáky, princezny a já snad ani nevím co ještě. Do dalších let by se ale i tato místnost měla normálně zpřístupnit a rozšířit tak již stanovený okruh. Kdy by to ale mohlo být, se nedá zcela přesně říct.“

Jednou z dalších věcí, která ovšem není pro obyvatele Tachova zas tak velkou novinkou, ale zaujala poměrně dost návštěvníků byl fakt, že tachovský zámek je otevřen celoročně. „Měli jsme tu ráno skupinku z Plzně, která byla upřímně překvapena, že opravdu nemáme žádnou zimní pauzu, nebo něco takového. Je to vlastně způsobeno podmínkami dotace. Ale zas tak moc nám to nevadí, alespoň se můžeme pochlubit něčím netradičním. Mnoho návštěvníků, především těch z Tachova pak vzpomínalo na svatbu, jelikož prohlídka je zavedla i do obřadní síně. A jak se někteří přiznali, i přes to, že v Tachově bydlí dlouhá léta, na prohlídkovém okruhu byli zcela poprvé,“ s úsměvem dále řekl kastelán tachovského zámku.