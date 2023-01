Zatím poslední návštěvou prezidenta v Plzeňském kraji byla cesta Miloše Zemana v listopadu roku 2017. „Jsem rád, že jsem opět ve třetím nejbohatším a z tohoto hlediska nejúspěšnějším kraji České republiky. Tím prvním je Praha, která si to nezaslouží, tím druhým je Středočeský kraj, který těží z Prahy a tedy si to taky nezaslouží,“ řekl tehdy prezident hejtmanovi Josefu Bernardovi na úvod setkání. „Občané by měli také mít povinnost volit. Jako za Masaryka,“ řekl prezident při návštěvě Stodu. Přečtěte si reportáž z jeho cesty naším krajem.

SLEDUJTE ON-LINE: Občané by měli mít povinnost volit, řekl Zeman ve Stodě

V roce 2017 ale Miloš Zeman zavítal do Plzeňského kraje dvakrát, poprvé se tak stalo už v lednu. Před třemošensou radnicí na prezidenta čekalo i přes drobné sněžení kolem 500 lidí. „Jste jediné město, které jsem navštívil, které nemá náměstí,“ řekl jim Zeman. Prezident se zapsal do pamětní knihy a dostal keramiku z chráněných dílen domu Exodus. První dáma se podívala do Muzea Šumavy v Sušici. Prohlédla si mimo jiné i historické krabičky od sirek. Miloš Zeman se podíval také do dětského domova v Plané.

Trump je chlap, který má koule, řekl Miloš Zeman v Plané

Miloš Zeman zavítal do Plzeňského kraje jako prezident pětkrát. Třetí návštěva se odehrála v únoru roku 2016. První dáma se vydala historickou cestou a navštívila Muzeum československého opevnění v Kladrubech a Atom muzeum Javor 51, kde se Ivana Zemanová podepsala do kroniky a na zeď, kam se podepisují významné návštěvy. Hůavu státu mimo jinéčekala i beseda se studenty Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. Prezident se nechal slyšet, že nebude odpovídat na dotazy, které studenti budou číst z papíru. Z besedy si Zeman odvezl perník se znakem školy, který pro něj studenti vyrobili.

OBRAZEM: Prezident viděl během návštěvy Klatov jen školu a hotel

V březnu 2015 zavítal Miloš Zeman do Nýřan. Stal se tak prvním porevolučním prezidentem, který město navštívil. Prezident na debatě s občany reagoval na otázku ohledně pobytu amerických vojsk na našem území. Zeman odpověděl, že je proti trvalému pobytu jakýchkoliv cizích vojsk, a že trvalý pobyt by u nás měla mít pouze armáda České republiky. Po podpisu do kroniky v Kralovicích prezident vracel tužku se slovy: "Pero vždy vracím“, čímž narážel na exces jeho předchůdce Václava Klause v Chile a publikum tím pobavil.

ON-LINE: Prezident dostal obraz Stříbra a fanfrnoch

Vůbec poprvé jako prezident vyrazil Miloš Zeman do Plzeňského kraje v květnu roku 2014. Do pamětní knihy na plzeňské radnici se ale podepisoval už podruhé. Poprvé se tak stalo v roce 1999, kdy byl předsedou vlády. Stejně tak se stalo i na univerzitě, kde byl v roce 1999 vůbec první osobností, která se do knihy podepsala. Prohlédl si ale i chlumčanskou keramičku i Škodovku, navštívil i tehdejší obec roku - Kornatice. Návštěvu zakončil ve Zbiroze, kde poskytl Deníku rozhovor.

Miloš Zeman ale nebyl prvním prezidentem, jehož návštěvu v kraji jsme na webu okresních Deníků v Plzeňském kraji sledovali. Tím byl Václav Klaus, který na západ Čech zavítal v roce 2011. Kromě procházky Plzní, kdy se kvůli návštěvě i zastavoval provoz, se prezident podíval také do Mýta, Blovic či Přeštic. Navštívil i Mariánskou Týnici. „Jen doufám, že to nedopadne jako olympiáda v Řecku v roce 2004,“ reagoval Klaus na titul Evropského hlavního města kultury 2015, který Plzeň získala. Podle jeho slov tehdy do olympiády Řecko investovalo obrovské peníze, které mu podle Klause následně chyběly.

Prezident Klaus se prošel ulicemi Plzně

První cestu prezidenta jsme na našich okresních webech zmapovali však ještě o tři roky dříve. Klausovi přijeli do našeho kraje v lednu roku 2008, v plánu měli třídenní návštěvu. Kromě Plzně zavítali také do Kdyně, Domažlic, Trhanova, Kolovče, Horšovského Týna, Kladrub, Tachova, Chodové Plané, Konstantinových Lázní a Stříbra. Václav Klaus při své návštěvě pronesl i citaci, kterou jsme si vypůjčili do titulku: „K prezidentování patří nesedět na Pražském Hradě a koukat z okýnka na Karlův most.“

Prezident: Speciálně do Plzně jsem se těšil