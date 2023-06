Ani chvílemi silnější vítr nezkazil leteckou AIR SHOW 2023 na letišti v Novém Dvoru u Boru. Pořádající kluby Letecko-modelářský klub Drápalík s LMK Nýřany v rámci již 16. ročníku připravily skutečně nebývalou show, kde se divákům představilo 45 přítomných pilotů se svými modely RC maket letadel, JET modely a modely vrtulníků. Nechyběly ukázky vlekání větroňů a 3D akrobacie.

AIR SHOW 2023 Nový Dvůr, 1. část | Video: Deník/Monika Šavlová

Právě v ukázkách akrobacie exceloval mistr republiky RCA Milan Valenta. Ten se svými dovezenými stroji předváděl doslova psí kusy a divákům se chvílemi až tajil dech. „Ten zelený? To je letadlo specifikace IMAC, což je polomaketa skutečného stroje zmenšená do určitého měřítka, kdy stejně jako u skutečných letadel i zde jsou stejná pravidla při akrobatických závodech, akorát tady my piloti stojíme na zemi,“ popsal pro laiky velmi zjednodušeně sympatický mladík a usmál se dalšímu dotazu. „Létá normálně na benzín 95 s olejem,“ odpověděl s tím, že takováto hračka spolyká při tréninku během víkendu 20 až 30 litrů. Což v podání akrobatických kousků Milana Valenty představuje spotřebu asi litr benzínu na deset minut létání.

Pilot se v současné době připravuje ke zkouškám na vysoké škole, proto mluví jen o víkendech, ale jinak je prý schopen trénovat klidně denně. „Stroj je kompletně vyrobený v Čechách, mým úkolem bylo jediné, naučit se ho nastavit a trochu ovládat,“ řehtá se Valenta a vážně pak dodává, že taková sranda to zase není, neb tyto stroje vyžadují zrcadlové ovládání.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Na jeden z nejzajímavějších exponátů upozornil předseda klubu LMK Drápalík Petr Bareš. „Máme radost, že k nám dorazil představit svoji ‚Princeznu‘, jednoproudový britský cvičný letoun Bae Hawk Mk.66, pilot Roman Gerlich,“ uvedl Bareš. Model v měřítku 1 : 3,5, o šířce 2,7 m, délce 3,5 m a váze 25 kg, se spalovací turbínou kroužil nad hlavami nadšených diváků v průběhu odpoledne několikrát.

Letecké modely přilákaly na malé letiště s asfaltovou startovací dráhou nejen diváky, ale od nedalekých rybníků se na ně zblízka dorazila podívat také volavka a další dravci. Pořadatelé mysleli nejen na zázemí dospělých diváků, ale i na nejmenší. Děti tak nadchla zejména ta část odpoledne, kdy z letadélek vznášejících se jim nad hlavami padaly dolů bonbony, které si mohly posbírat. Dospěláci využili stánků s občerstvením a neváhali zakoupit ani výherní lístky o hodnotné ceny.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

„Je to super akce, mezi pořadateli mám spoustu kamarádů a přátel, dobře vím, že do této akce včetně výherních cen a celého zázemí od TOI TOI budky po občerstvení investují nejen čas, ale také spoustu vlastních financí,“ prozradil Deníku jeden z diváků, Lukáš Matocha ze Starého Sedliště. „My se známe s Milanem Valentou a obdivujeme, co s letadly dokáže. Takže jsme se přijeli opět pokochat, a to nejen jeho, ale i uměním ostatních letců. A je to opravdu paráda,“ neskrývala nadšení z povedeného odpoledne rodina Syrových z Kladrub.