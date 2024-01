Při návštěvě rodného Tachovska prezident České republiky Petr Pavel zavítal nejen do okresního města, ale navštívil také hornický skanzen ve Stříbře. Odtud se přesunul na setkání s občany do kulturního domu ve Stříbře.

Setkání prezidenta Petra Pavla s veřejností ve Stříbře | Video: Deník/Monika Šavlová

Tomu předcházelo krátké setkání s představiteli města Stříbra a členy hornického Bratrstva svaté Barbory. Stejně jako v Tachově ani zde ho nedoprovázela jeho manželka Eva.

Než pan prezident vstoupil do téměř zaplněného sálu, aby zodpověděl otázky z řad přítomných občanů, podiskutoval krátce s představiteli Stříbra, zapsal se do pamětní knihy města a převzal několik darů, mezi nimiž byla pamětní medaile, dárkový koš či kniha Zdař bůh člena Bratrstva Karla Neubergera. V sále pak usedl na pódium společně s moderátorem Stanislavem Juríkem z Českého rozhlasu.

První otázky položili nejmladší účastníci setkání. „Pane prezidente, byl už jste někdy ve Stříbře, nebo jste tu poprvé?“ optal se malý klučina. „Ve Stříbře jsem už určitě byl, ale nebyl jsem tu před tolika lidmi. Trochu mě to přivádí do rozpaků, ale jsem moc rád, že jste přišli,“ odpověděl mu pan prezident. „Co byste dělal, kdybyste nebyl panem prezidentem?“ dostal vzápětí další dotaz z řad omladiny. „Byl bych spokojeným důchodcem,“ usmál se dotazu Petr Pavel. Vzápětí vysvětlil, že část života strávil jako výsadkář a ti většinou odcházejí do důchodu dříve. „Ve svém věku jsem prošel v armádě vším, čím se projít dalo včetně tříletého působení v NATO, takže jsem neměl další motivaci v armádě zůstávat. Musím ale přiznat, že když jsem končil v armádě, tak mě nenapadlo, že bych pokračoval takto,“ doplnil upřímně svoji odpověď. „Tedy vy máte ve Stříbře odvážné děti,“ ocenil následně odvahu dalšího tázajícího.

Poněkud zaskočen byl otázkou, zdali by podepsal knihu, kterou si muž, jenž otázku položil, donesl. „Pokud si ji nepřinesla polovina sálu, tak snad ano,“ přislíbil prezident. Netušil, že z jedné knihy se stane půlhodinové podepisování a focení s většinou z přítomných v sále. Nicméně ač si tím narušil další program a přes pokročilý čas nikoho po besedě neodmítl a s každým ochotně zapózoval anebo se mu podepsal.

V průběhu hodinového setkání padly také otázky týkající se politické situace u nás, školství, zdravotnictví anebo války na Ukrajině. „Jakým způsobem vnímáte úroveň vzdělávání v České republice?“ položila otázku mladá dívčina. „Tak trochu snad ještě jako za Marie Terezie,“ zavtipkoval nejdřív Petr Pavel. Pak ale zvážněl a prohlásil, že dle jeho názor u nás školství v mnoha věcech zaostává a on sám razí názor, že bychom si vzor a inspiraci měli vzít například ve Finsku, které má postavené školský systém úplně jinak. „Vzdělání by mělo být na prvním místě. Pokud náš vzdělávací systém bude archaický, stane se postupně archaickou celá země,“ řekl. „Setkal jsem se s názory, že největší brzdou zásadní změny našeho školství jsou rodiče, kteří jsou přesvědčeni, že tak, jak se to učili ve škole oni, by se to měly učit i jejich děti,“ řekl pan prezident. Ten se domnívá, že je třeba zapracovat na tom, aby byl změněn školský systém tak, aby žáky vedl ke kritickému přemýšlení, k inovacím, odvaze, samostatnosti.

„Jakou hudbu posloucháte?“ optala se další dívčina. „Mám rád především rock, ale dle nálady poslouchám i jiné žánry,“ prozradil na sebe prezident. „A co hudební nástroje, ovládáte nějaké?“ doplnil otázku moderátor. „Na hudební nástroje jsem dřevo,“ rozesmál svou odpovědí publikum Petr Pavel. „Po volbách jste říkal, že jsou to vaše první a zároveň poslední prezidentské volby. Změnil jste svůj názor za rok ve funkci, budete znovu kandidovat?“ padla další otázka. „Mám za to, že jeden pětiletý mandát, když člověk dělá naplno, je až dost,“ zněla odpověď. „Navíc jsem zaslechl názor a ukázku světových lídrů, které nebudu jmenovat, že světová politika je jeden velký geriatrický park. Domnívám se, že by mělo docházet k obměně a i na nejvyšších politických funkcích by se měla objevit nová krev, která přinese trošku jiný pohled na věc,“ doplnil svoji odpověď prezident. „Navíc bych si chtěl trochu užít důchodu, a ne se nechat vynést nohama napřed,“ zakončil dané téma Petr Pavel a za odpověď sklidil obrovský potlesk.

Na setkání s prezidentem dorazily také Ivana i Silvie Strachotovy z Kladrub, které patří mezi prezidentovy příznivkyně. „Panu prezidentovi fandíme. Jeho dnešní vystoupení se nám moc líbilo. Odpovídal seriózně, celý večer se nám moc líbil,“ řekly Deníku shodně obě ženy.