Doma nechaly prakticky vše, v zavazadlech měly jen to nejnutnější. „Cesta to byla hodně dlouhá a náročná. A protože máme malé děti, dělaly jsme často pauzu,“ řekla Deníku Irina.

Do lvovské oblasti ještě válečná vřava naplno nepronikla, i tak ale raději ženy s dětmi odjely do bezpečí. „Doma jsme se dohodli, že bude lepší odjet včas, situace se může zhoršit každým dnem.“

Doma ženy nechaly svoje partnery. „Můj manžel je policista. Jsme v kontaktu, pravidelně si telefonujeme, jsem ráda, že je v pořádku,“ dodala Irina s tím, že její manžel jako policista je v současné době nasazen na kontrolních stanovištích ve lvovské oblasti.

V Lázu se ukrajinské ženy prozatím rozkoukávají, seznamují se s okolím a prostředím. Ale nejraději by se vrátily domů. „Hned jak to bude možné, jak se na Ukrajině situace stabilizuje, pojedeme zpátky domů.“

Za pomoc Čechů jsou vděčné. „Vůbec jsem nečekala, že by někdo v jiné zemi mohl nás, Ukrajince, přijmout za své, dát nám potraviny, postarat se o nás,“ říká se slzami v očích paní Irina.

Útočiště poskytla ukrajinským uprchlicím Martina Švarcová. „Bydlíme jinde, tady v Lázu to máme jako chalupu. Ještě očekáváme několik dalších žen s dětmi, dohromady by tu mělo být do deseti lidí. Zůstat tady mohou, dokud to bude potřeba,“ sdělila Deníku.

Lidé dále poskytují dary. „Oblečení už nepotřebujeme, důležité teď budou základní potraviny. Chtěla bych všem lidem, ale hlavně učitelce Bohunce Dusíkové, poděkovat,“ dodala.