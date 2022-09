Nechcete probírat znásilnění s policisty na služebně? Pomoci může Pol Point

Marii ze severního Plzeňska doma mlátí manžel, někdy neváhá vynutit si násilím i sex. Žena už to dále nechce snášet, ráda by vše oznámila policii. Ale stydí se přijít na služebnu a osobně to vše popisovat před policisty.

Slavnostní otevření Pol Pointu ve Městě Touškov. | Video: Deník/Milan Kilián