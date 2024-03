/FOTO, VIDEO/ Cenu za nejlepší film roku získal snímek Bratři. Proměnil tak jedinou ze svých patnácti nominací v rámci 31. ročníku Českého lva. Získal ale trofej nejcennější, podívejte se, jak se natáčely poslední scény, kdy filmaři zavítali na pomezí Chebska a Tachovska do zaniklých Výškovic.

Bratři zamířili do západočeských kin, film se točil i na jihu Slavkovského lesa | Video: Antonín Hříbal

Předávání cen v pražském Rudolfinu dominovaly minisérie Volha a sci-fi Bod obnovy. Nejlepší herečkou v hlavní roli se stala Simona Peková za film Přišla v noci, mezi herci uspěl Kryštof Hádek.

Pro natáčení několika posledních scén zmiňovaného filmu Bratři si tvůrci vybrali Výškovice, které se tak staly dějištěm akčního a emotivního příběhu bratří Mašínů. V titulních rolích zazářili Oskar Hes (Josef Mašín) a Jan Nedbal (Radek Mašín), v dalších se pak objevili Táňa Dyková, Matěj Hádek nebo Karel Dobrý.

Zdroj: Antonín Hříbal

Sami autoři projektu se ve snímku zamýšlí nad otázkou hrdinové nebo vrazi? Jen málokteré téma moderní české historie vzbuzuje totiž tolik emocí jako osud skupiny bratří Mašínů. Pětice mladíků s pistolemi pronásledovaná tisíci vojáky se v boji o život dotýká hranic vlastního strachu i statečnosti. Jejich příběh, pocity i smýšlení se divákům pokusí přiblížit moderně pojaté dobové drama. „Je to téma blízké mému vnitřnímu nastavení. Když se někdo postaví jasné přesile, tak mu fandím. Zajímá mě i morální dilema toho příběhu, ten běh na hraně, když na agresi odpovíte silou, a to se dotkne i vašich nejbližších. Co bych dělal, kdybych se sám ocitnul ve stejné situaci,“ uvedl režisér snímku Tomáš Mašín.

Film Bratři vznikl v koprodukci Česka, Německa a Slovenska. Snímek podpořila řada institucí včetně České televize, evropského koprodukčního fondu Eurimages nebo Fondu kinematografie a záštitu nad ním převzalo i Ministerstvo obrany ČR. Nyní se promítá v kinech i na západě Čech.

Ve Výškovicích zbyly z původních statků, domů a mnoha dalších stavení už jen jediná usedlost a rozpadající se kaple s památnou lípou. Ponurost místa zaujala filmaře natolik, že tam loni dotáčeli poslední klapky filmu Bratři, kdy Mašíni jsou už za hranicemi v Německu. Jedna z akčních scén přibližuje přepadení vozu německého lékaře. Výškovice se tak už podruhé dostaly v celovečerním filmu na plátna kin. Koncem čtyřicátých let minulého století zde totiž Jiří Krejčík natáčel Ves v pohraničí přibližující poválečné osídlování.