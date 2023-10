Skvělou organizační schopnost předvádí na svých akcích pravidelně bezpečnostní dobrovolníci ze Stříbra. Zdejší dobrovolnická skupina pravidelně dokáže skloubit užitečnou činnost se zábavou. Dobrovolníci to předvedli opět v sobotu 7. října, kdy se zaměřili na prostor Vojtěchova dolu ze Stříbrem směrem k Milíkovu.

Úklid přírody i drakiádu stihli o víkendu dobrovolníci ze Stříbra | Foto: Deník/Monika Šavlová

Připojilo se k nim několik rodin s dětmi a také aktivní ukrajinští občané žijící ve Stříbře. Šest dětí ve věku od čtyř do devíti let a devatenáct dospěláků vyrazili na trasu, aby postupně nasbírali a naplnili odpadem neuvěřitelných 15 pytlů nepořádku, který do přírody nepatří. Po roztřídění jen čtyři pytle z celkového počtu byly plné plastů a skla. „Vždycky, když si říkám, že už nás nic nepřekvapí, narazíme na nějakou kuriozitu. Tentokrát si přírodu se skládkou spletl nejspíš nějaký nadšený motorista. Nalezli jsme poklice od auta, kabeláž z aut, plasty a dokonce i volant,“ postěžovala si Deníku na bezohlednost neznámého vandala koodinárka bezpečnostních dobrovolníků Jana Miltová. Dle jejího vyjádření budou všechny nashromážděné pytle v dohledné době odvezeny pracovníky SMMS Stříbro na místo, kam patří. „Musím přesto s radostí konstatovat, že po letech, kdy pravidelně tuto lokalitu čistíme, vymizely již velké černé skládky,“ zhodnotila dobrovolnické snažení Miltová.

Po dobře vykonané práci se dobrovolníci odměnili nejen příjemným piknikem, ale také parádní drakiádou, kterou si nakonec možná užili dospělí více jak děti. Draky dostaly děti odměnou za vykonanou práci a dospělí jim pomohli s jejich skládáním. Pouštění pak do karet hrál vítr, který se odpoledne zvedl a donesl papírové draky vysoko nad hlavy celé party nadšenců.

Jako motivaci pro děti k další dobrovolnické činnosti daroval Odbor životního prostředí města Stříbro malým pomocníkům drobné dárky a bezpečnostní dobrovolníci přidali za účast při sběru památeční medaile, což děti moc potěšilo. „Děkuji všem, kdo s námi rádi tráví svůj volný čas. V neposlední řadě děkuji všem, kteří se dobrovolnictví věnují, nebo ho jakýmkoliv způsobem podporují. A také děkuji panu starostovi Martinovi Záhořovi za přízeň a podporu všech dobrovolnických aktivit ve městě Stříbře,“ dodala závěrem Jana Miltová.