Nejkrásnější vánoční dárek dostala čtyřměsíční fenka Lajka z útulku Tlapky v naději v Horšovském Týně. Ježíšek v podobě rodiny Fišerovy z Tlumačova ji adoptoval a nadělil jí nový domov.

Video: Deník/Monika Šavlová

V sobotním odpoledni 16. prosince v psím útulku Tlapky v naději v Horšovském Týně panovala krásná předvánoční atmosféra. Lidé sem přicházeli na adventní jarmark, přinášeli opuštěným pejskům dárky, společnými silami jim ozdobili stromeček a u kotců s pejsky se zastavovali, často až dojemně s nimi promlouvali, krmili je připravenými pamlsky, někteří se s nimi vydali na procházku. Pro čtyřnohé chlupáče spousta zážitků a spousta radosti, kterou nezažijí denně. Nejkrásnější vánoční dárek však ten den dostala Lajka. Čtyřměsíční roztomilé hravé štěně, kříženec německého ovčáka, kterému stovky rarášků koukali z očí i ve chvíli, kdy ještě seděla v kotci, dostalo své páníčky a s nimi skutečný domov.

„Nedávno jsme museli nechat uspat naši krásnou dvouletou fenku a bylo nám doma hrozně smutno. Těžko se mi o tom stále mluví,“ s očima zalitýma slzami řekla Deníku Ilona Fišerová, která si pro Lajku přijela s manželem Miroslavem a synem Matějem. Ti kromě toho, že si přijeli pro nového člena domácnosti, dovezli pod vánoční stromek spoustu dobrot pro ostatní pejsky, kteří v útulku zůstávají. „Dvůr by neměl zůstat bez psa. Proto jsme se rozhodli, že si pořídíme co nejdříve dalšího a ještě přitom uděláme dobrý skutek a dáme domov některému z opuštěných pejsků,“ dodala. Fišerovi původně měli zájem o jiného čtyřnohého kamaráda, ale protože jeho zdravotní stav neumožnil adopci před svátky, rozhodli se, že si domů vezmou mladou dovádivou Lajku.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

V novém domově je pro malou neposedu dle slov Miroslava Fišera kromě obrovského dvora, kde se bude moci dosytosti proběhnout, připraven pelíšek uvnitř domu jen malý kousek od radiátoru, ale také venkovní bouda. „Tahle fenka právě jakoby vyhrála v loterii. Ona totiž dostává dům se dvěma boudami, a k tomu také čtyři sluhy, kteří ji budou bezmezně milovat,“ smál se rodinný přítel. „Lajku dovedl do útulku bezdomovec s tím, že se o ni nemůže starat. Manželé Fišerovi přijeli několik dní poté, co jsme ji do útulku přijali a když si nemohli vzít prozatím stále se zotavující Zorku, rozhodli se pro Lajku. Byli tu za ní několikrát a její převzetí vyšlo na dnešek, kdy máme v útulku adventní setkání. Takže je to vlastně krásný happyend dnešní akce,“ neskrývala radost a dojetí Martina Gilchová, provozovatelka útulku.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Chlupaté štěně okamžitě začalo dávat najevo obrovskou radost ve chvíli, kdy se dostalo z kotce. Poskakovalo, novou paničku olizovalo, takže ač se všichni snažili, nepodařilo se jej nikomu pořádně vyfotit. V tu chvíli však na tom nikomu nezáleželo.