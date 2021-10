Kromě gulášů mohli návštěvníci ochutnat domácí langoše, vdolečky, koláčky nebo třeba dýňový chleba. "Mám obrovskou radost, že se akce povedla. Máme už zájemce na příští rok, takže je jasné, že přichystáme i 2. ročník. Navíc nám počasí ohromně přálo, tento prostor u rybníčku je prostě pro tyhle akce jako stvořený," zhodnotila akci starostka obce Barbora Nováková. "Za 14 dní zde plánujeme drakiádu, kde na děti kromě soutěží čeká i opékání trdelníků na klacku," láká závěrem návštěvníky znovu do Prostiboře starostka.

V nevšední disciplíně se utkalo 9 amatérských kuchařů z Prostiboře a okolních obcí a uvařili 120 litrů guláše. Počáteční obavy starostky Barbory Novákové, že si nebude vědět s uvařeným gulášem rady, vzaly obratem za své. V rámci vyhodnocování bylo všechno za hodinu snězeno. Každý z návštěvníků akce dostal hned při vstupu mističku, lžíci a žetonek a po uvaření všech gulášů mohl chodit ochutnávat. Žetonek nakonec vhodil do skleničky tomu, jehož guláš považoval za nejchutnější.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.