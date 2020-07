Dana Zdvořáková je nejen bývalou kantorkou v plánské základní škole, ale také nejstarší cvičitelkou jógy na Tachovsku. Ve svých osmasedmdesáti letech dává do cvičení mnoho energie a povzbuzuje své žáky.

Nejstarší cvičitelka jógy na Tachovsku vedla svoji hodinu v přírodě. | Foto: Deník / Michaela Pajerová

,,Věnuji se józe přes devatenáct let. Absolvovala jsem odborné kurzy a mám i živnost, takže se tomu věnuji naplno. Dnes již ale hledám někoho, kdo by to po mě v budoucnu převzal. Cvičíme každé pondělí, jsme rozděleni do dvou skupin. První skupina je od 18 do 19 hodin a druhá od 19 do 20 hodin. Jóga probíhá na zemi, málokdy ve stoje,“ sdělila cvičitelka jógy Dana Zdvořáková. Veřejnost si mohla po dlouhé přestávce způsobené koronavirem také zacvičit v parku u in-line dráhy v Plané. ,,Danu Zdvořákovou znám dlouhá léta. Je to úžasná kolegyně jako kantorka i jako cvičitelka. Za tu dobu nám předala spoustu zkušeností. Na hodiny chodí precizně připravená. Každý den se připravuje na každou hodinu. Dává do toho všechno,“ uvedla kantorka Dagmar Říhová. Jak D. Zdvořáková informovala, tak od září by měl kurz opět pokračovat.