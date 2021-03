Na svá hornická léta vzpomíná velmi rád, a jak Deníku řekl, lepší partu a práci nikdy nezažil. „Kdybych byl mladší a bylo by to možné, fáral bych znovu,“ řekl jednou Deníku doyen stříbrských horníků.

Velkým Dostálovým koníčkem bylo chovatelství. „Ještě loni jsem měl králíky a holuby. Měl jsem i padesát slepic, ale o ty se mi postarala liška. Už jsem to zrušil. Na zahradu to jsou dva kilometry a teď už bych to neušel. Ještě nedávno jsem tam jezdil na babetě, ale ani to už se nedá,“ posteskl si. Přesto se snaží chodit pravidelně na kratší procházky.

Jaromír Dostál je nositelem chovatelského odznaku 1., 2. i 3. stupně a čestného uznání Českého svazu chovatelů. „Vždy se rád zastaví mezi chovateli a je nápomocen nejen radou při pořádání chovatelských akcí. Všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví mu přejí chovatelé a kamarádi,“ sdělila za ČSCH Stříbro Zdeňka Kantová.

S gratulací se přidali i horníci. „Je to úctyhodný věk. Jen tak dál, ať tady s námi ve zdraví je ještě dlouho,“ uvedl Karel Neuberger z hornického spolku.

Ani jubilantovi se nevyhnulo setkání s covidem-19. „Ležel jsem tři týdny v nemocnici, měl jsem i oboustranný zápal plic, ale průběh nebyl naštěstí těžký. Teď už je to dobré,“ svěřil se Deníku.