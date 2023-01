Nejstarší volička obce i nemladší volič vhodili ve Studánce svůj hlas do urny

Rozdíl 78 let je mezi nejmladším voličem Studánky a Věrou Dostálovou, nejstarší voličkou. Paní Věra, která oslavila v lednu 96 let, se s grácií sobě vlastní dostavila do voličské místnosti ve Studánce, aby odvolila v prvním kole prezidentských voleb.

Věra Dostálová, nejstarší volička Studánky. | Foto: OÚ Studánka