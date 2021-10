„Doufáme, že tradice předávání těchto vyznamenání zůstane i do budoucna zachována a ještě několik desítek horníků bude za svoji záslužnou činnost oceněno,“ dodal Neuberger.

Jaroslav Richtermoc je také zkušený zlatník a šperkař. Jeho velkým koníčkem je také sběratelství. „Sbírám všechno možné. Vedle minerálů to jsou třeba také brouci a mince,“ prozradil a dodal, že dalším jeho obrovským hobby je výroba hlavolamů, ježků v kleci.

Ten žije v Mariánských Lázních, patnáct let ale působil na uranových dolech v Zadním Chodově. Hornictví ale zůstal věrný i poté, co tuto profesi opustil. „S kolegy z hornického spolku jsme zakládali hornické muzeum v Plané, kde působím dodnes,“ řekl Deníku.

Ocenění převzal z rukou ministra průmyslu Karla Havlíčka a předsedy Českého báňského úřadu Martina Štemberky. „Ocenění si moc vážím, beru to jako uznání mojí práce. Člověka potěší, když se za svoji činnost dočká nějakého ocenění,“ okomentoval Deníku vyznamenaný Richtermoc.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.