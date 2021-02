V Hojsově Stráži došlo k vyrovnání rekordu z roku 1990.

V Hojsově Stráži byla v sobotu naměřena stejná teplota jako je rekord pro 20. únor z roku 1990, a to rovných 12 °C. Úplně nejvyšší teplotu v rámci republiky dnes naměřili v Plzni, a to 14,9 °C. V Plzni ale měří teploty jen 16 let, takže rekordy tam nevyčíslují. Třetím nejteplejším místem republiky byla v sobotu Příbram, kde měřili 11,7 °C. Informovala o tom Česká televize.