Přístřešek pro pacienty s chřipkovými příznaky zřídila ordinace praktického lékaře Tomáše Böhma v Bezdružicích.

Některé pacienty vyšetří pod stanem. | Foto: Facebook K. Lázně

Jak lékař sdělil na facebooku, stan za budovou ordinace je pro nemocné s chřipkovými příznaky, kašlem, zvýšenou teplotou, bolestí v krku, svalů, na hrudníku při kašli ale i průjmu či zvracení. „Pacienti budou bez prodlení ošetřeni a bude-li třeba i odesláni k testování na Covid 19. Tím, že se snažíme sebe a naši ordinaci před virem chránit, chceme dosáhnout toho, abychom mohli dál pracovat. Kdyby totiž vstoupil do ordinace pacient, který by byl později pozitivně testován, museli bychom na 14 dní do karantény a naše možnosti pomáhat by se výrazně snížily,“ vysvětlil bezdružický lékař.