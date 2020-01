Začali prvotním zkulturněním okolí, ve kterém po dokončení opravy chtějí ještě pokračovat. „Podle dostupných fotografií měla stavba nádhernou klenbu, která se však úplně propadla,“ řekl Deníku Josef Jaša.

Sutiny z propadlé klenby už podle jeho dalších slov někdo vyvezl ven ještě za totality a stavba se začala pomalu hroutit. „Proto jsme s manželkou dozdili především obvodové zdivo. Následně jsme nechali udělat krov a obnovili omítku. V některých místech je vidět pár původních kamenů, aby si pocestní mohli udělat představu, jak to zde vypadalo dřív.“

Manželé počítají s tím, že kaplička zůstane otevřená, bez jakýchkoliv mříží či dveří. „Na místě je ještě spousta práce včetně stříšky, s dokončením počítáme někdy v létě.“ To by se kaplička měla dočkat i nového vysvěcení.

Místo, na kterém se kaplička nachází, leží pár desítek metrů od dálničního mostu přes Úhlavku. Petrův mlýn připomínají dnes už spíše jen rozvaliny, které Kladrubští znají také pod názvem Mžikův mlýn, to podle posledního majitele, který mlýn provozoval někdy až do 70. let minulého století.

Kaplička stojí nedaleko mlýna u památné lípy, ovšem na mapách zanesena není. Sem kdysi podle pověstí chodívala mlynářova dcera se svým milým.Ten ji však opustil a ona neunesla tíhu nešťastné lásky a v řece se utopila. K Petrovu mlýnu se váže další spousta tajemství a samotné místo působí velmi tajemně.