Krom snahy Romana Šmuclera, vybudovat v podobě lůžkového oddělení jakousi nemocnici přímo v Tachově, jde hlavně o sliby obnovení nemocnice plánské.

Tedy jak to bylo po roce 2005, kdy byl na zařízení podán konkurz:

2007 – Vítěz internetové dražby společnost Západočeská nemocnice nestihl zaplatit, ale slíbil: „Provoz nemocnice by se potom mohl rozběhnout do dvou až tří měsíců, přičemž plně funkční by plánská nemocnice byla o něco později.“

2008 – Situace kolem krajských voleb přinesla myšlenku: „Podle všeho má být za půl roku otevřená a zprovozněná zkrachovalá plánská nemocnice.“

2008 - „Věřím, že zprovoznění nemocnice je na dobré cestě, svazek obcí pro obnovení nemocnice určitě novému majiteli pomůže při rozjezdu a při vyřizování různých úředních záležitostí,“ řekl Deníku starosta Plané Karel Vrzala. Nemocnici koupila za čtyřicet milionů korun společnost FFUS, provozovat by ji měla firma Bussmark.

2008 - Osmého srpna, tedy v den, kdy bude slavit sto let od založení, chce nový majitel plánské nemocnice toto zdravotnické zařízení otevřít. V konečné fázi by měla plánská nemocnice disponovat celkově až s 250 lůžky.

2008 - V srpnu se má znovu otevřít plánská nemocnice. Ovšem rozsah poskytovaných služeb nebude zpočátku nijak velký. Pacienti tu například vůbec nenajdou některá oddělení, jejichž péče využívali před krachem zdravotnického zařízení před pěti lety. Třeba gynekologii, nebo oddělení dětské chirurgie s lůžky.

2008 - Nemocnice v Plané zůstane i nadále veřejnosti uzavřena. Podle původních plánů chtěli současní majitelé otevřít nemocnici dnes, v den stého výročí od jejího původního zprovoznění. Podle ředitele Petra Svobody se termín posunuje a zpozdí se zhruba o dva měsíce.

2008 - „Když to dobře půjde a vše dobře dopadne, tak bychom chtěli v prosinci najet na zkušební provoz. V lednu příštího roku bychom chtěli začít pracovat normálně,“ řekl ředitel Petr Svoboda s tím, že v dalších letech se otevře provoz i ve staré budově.

2009 - Plzeňský kraj už nemá nárok získat peníze z konkurzu plánské nemocnice. Kraj totiž neuspěl ani s jednou ze svých žalob. Bezmála sto padesát věřitelů, kterým nemocnice dluží devětačtyřicet milionů, dostane do tří měsíců asi sedmdesát procent nárokované sumy.

2009 - Plánská nemocnice je několik let uzavřena. Nový majitel areálu zatím provozuje komerční chirurgii a připraven je na provádění tzv. jednodenních operativ. Smlouva s největší zdravotní pojišťovnou, VZP, stále není podepsána.

2009 - Představitelé obcí se sešli, aby podepsali výzvu pro ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ta totiž neuzavřela smlouvu s nájemcem plánské nemocnice, firmou Swiss Med Clinic.

2010 - „Zatím se stále řeší, jakým způsobem by se měl rozběhnout provoz plánské nemocnice,“ řekl Deníku starosta Plané Karel Vrzala. „Předmětem jednání pracovní skupiny je, jak zajistit lůžkovou kapacitu v kraji, aby mohla plánská nemocnice začít řádně fungovat.“

2011 – V rámci redukce lůžek v kraji se podepisovala i petice, proti tomuto kroku. „Stále se snažíme, aby u nás v Plané se rozjela některá další oddělení nemocnice. Máme tu špičkové, nadstandardně vybavené zařízení. Pořád doufáme, že se podaří nasmlouvat s VZP pro Planou nějaká lůžka,“ sdělila starostka Plané Martina Němečková.

2013 - Plánská radnice neustává se snahami na opětovné otevření tamní nemocnice. Tentokrát se iniciativy chopila přímo starostka. „Město Tachov pořádá jednou za čtvrt roku poradu starostů. Zde jsem oslovila starosty měst a obcí, aby podpořili petici za znovuotevření nemocnice v Plané.“

Po dalších více než sedmi letech je podle zápisu v katastru nemovitostí FFUS spol. s r.o., na kterou je už od roku 2019 vydán exekuční příkaz.